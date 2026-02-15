Corinthians faz jogo seguro, vence São Bernardo e encara a Portuguesa nas quartas do Paulistão

São Bernardo e Corinthians mediram forças neste domingo pela 8ª e última rodada da primeira fase do Paulistão 2026. De um lado o time alvinegro estava mais confortável na 5ª colocação. Do outro, a equipe do ABC dependia de uma combinação de resultados para avançar. O placar de 1 a 0 foi mais valioso para os visitantes, que melhoraram após trocas no segundo tempo. O gol foi marcado por André.

Os dois rivais foram a campo de olho nos resultados paralelos do Paulistão. Com escalação 'alternativa', o Corinthians chegou a criar algumas oportunidades, mas não soube ser eficaz o suficiente num primeiro momento. Foram necessárias algumas mudanças para tirar o zero do placar no segundo tempo.

O resultado fez o Corinthians (5º colocado) encarar o Palmeiras por alguns minutos, mas o gol de empate marcado por Flaco López em Barueri mexeu na classificação. Assim, o time do Parque São Jorge terá pela frente a Portuguesa, que foi a 4ª colocada. Já o São Bernardo estacionou nos 8 pontos, caiu uma posição e disse adeus ao Campeonato Paulista nesta temporada.

O primeiro tempo foi lá e cá, com as duas equipes tendo seus momentos de perigo. Mesmo jogando fora, foi o Corinthians quem tomou as rédeas dos primeiros movimentos. A defesa do São Bernardo começou afobada, tomando dois cartões amarelos com menos de 5 minutos de jogo, permitindo aos visitantes uma boa oportunidade com uma falta da entrada da área. Rodrigo Garro chutou por fora da barreira nas mãos do goleiro Alex Alves.

Depois dos primeiros 15 minutos foram os mandantes que começaram a gostar mais do jogo, e chegaram até a fazer Hugo Souza trabalhar. Em determinado momento as finalizações ficaram em 6 a 5 para o São Bernardo. Do outro lado, o Corinthians desperdiçou chegadas ao ataque, e Gui Negão ouviu críticas da torcida e de Dorival Júnior.

O primeiro grito de gol veio aos 30 minutos. Augusto se adiantou aos defensores do Corinthians na cobrança de falta pela direita e cabeceou nas redes alvinegras. O auxiliar levantou a bandeira rapidamente, mas o lance incendiou a torcida e o time em campo, e colocou um sinal de alerta no sistema defensivo corintiano.

Liderado por Matheus Bidu, o Corinthians reacendeu nos minutos finais da primeira etapa, fazendo Alex Alves fazer duas defesas providenciais em chutes de fora da área. As investidas, porém, ficaram no quase e a igualdade persistiu até o apito dos 49 minutos.

Os times voltaram dos vestiários sem modificações e o roteiro equilibrado seguiu no estádio 1º de Maio, com muita vontade dos dois lados e pouca eficiência. Cerca de 15 minutos se passaram para os treinadores fazerem as primeiras alterações. Yuri Alberto foi a campo no lugar de Gui Negão, enquanto Júnior Urso e Pablo Dyego substituíram Marcão Silva e Pedro Vitor, respectivamente.

A entrada do camisa 9 deu outra cara ao Corinthians e, consequentemente, ao São Bernardo, que precisou teve uma preocupação a mais a partir das mudanças. Até que aos 21 minutos, após lançamento para dentro da área, Yuri Alberto segurou a defesa para André encher o pé de longe e abrir o placar para os visitantes, sem chances para o goleiro Alex Alves.

O gol elevou o rendimento do Corinthians, que ficou mais perto do segundo gol que o São Bernardo do primeiro. Rodrigo Garro cobrou uma falta venenosa e o arqueiro mandante fez uma ótima defesa. Conforme o tempo passou, além do placar adverso, o São Bernardo começou a jogar também contra o relógio. A classificação dependia de evitar o placar negativo jogando em casa. Porém, sobrou vontade e faltou futebol neste aspecto.

Ainda sobrou tempo ao Corinthians para acender o sinal de alerta. Yuri Alberto foi ao chão nos minutos finais com a mão na posterior da coxa direita e precisou ser atendido dentro de campo. Dorival Júnior teve de rever suas alterações e colocou Gabriel Paulista no lugar do camisa 9. Matheuzinho também foi a campo no lugar de Millans.

O Corinthians volta suas atenções agora para o Brasileirão. Seu próximo compromisso é contra o Athletico-PR, na quinta-feira, em partida atrasada da 2ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 x 1 CORINTHIANS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Augusto (Lucas Rian) e Matheus Salustiano; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira), Marcão Silva (Júnior Urso), Romisson (Rodrigo Andrade) e Pará; João Paulo, Pedro Vitor (Pablo Dyego) e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalã.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans (Matheuzinho), André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Allan (Raniele), Charles, André e Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Gui Negão (Yuri Alberto)(Gabriel Paulista). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - André, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Vitor, Augusto, Marcão Silva (São Bernardo); Allan (Corinthians).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.