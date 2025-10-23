Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians: Fabinho Soldado tem respaldo de Stabile, mas alto salário amplia risco de demissão

Estadão Conteúdo

Fabinho Soldado está sofrendo um processo de fritura no Corinthians e tem permanência incerta para 2026. Conselheiros reclamam do alto salário do executivo de futebol alvinegro e ficaram incomodados com a movimentação discreta na janela de transferências antes de o clube se punido com transfer ban da Fifa pelo atraso no pagamento da compra de atletas.

Fontes ligadas ao clube afirmam que Fabinho recebe um salário aproximadamente dez vezes maior do que recebia no Flamengo, o que não é bem visto pelos conselheiros em um momento de grave crise financeira na qual o clube atravessa - o Corinthians deve aproximadamente R$ 2,7 bilhões.

Apesar da fritura, Fabinho Soldado tem a confiança do presidente Osmar Stabile, que blindou o Centro de Treinamento Joaquim Grava para evitar que a turbulência política respingue nos jogadores. O presidente gosta do trabalho do executivo e já o autorizou a iniciar o planejamento para 2026, que mapeia o mercado em busca de oportunidades para o Corinthians.

Fabinho comentou os rumores durante o evento na sede da CBF que definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. "Desconfortável, em momento algum. Desde que cheguei ao Corinthians, a gente escuta algum tipo de comentário. Mas sigo muito entusiasmado. Enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, vou me dedicar ao máximo. O que me importa é dar respaldo ao treinador e aos atletas para que consigam evoluir com tranquilidade e segurança", disse o profissional, em conversa com jornalistas.

"Faz quase dois anos que estou no clube, foram feitas diversas ações para que o Corinthians continue a evoluir. O presidente Osmar tem me dado total autonomia para trabalhar. O meu alinhamento é muito direto com ele", completou.

Stabile, por sua vez, está focado em resolver as pendências financeiras a curto prazo que estrangulam os cofres do Corinthians. O presidente se reuniu com representantes da CBF nesta quarta-feira, 22, e acredita que a retirada da punição imposta pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), causada pelo atraso no pagamento de parcelas devidas a outros clubes pela compra de jogadores, ocorrerá o mais breve possível.

O Corinthians já sofre com os efeitos de um outro transfer ban, aplicado pela Fifa. A punição foi causada por uma dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna pela compra do zagueiro Félix Torres. Com os juros, o valor está na casa dos R$ 40 milhões. Houve tentativa de reverter a decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas ela foi mantida e, assim, o time paulista está impedido de realizar contratações por três janelas de transferências. Outros três casos envolvendo Maycon, Matías Rojas e Rodrigo Garro estão em recurso.

O Corinthians volta a campo no sábado, 25, quando enfrenta o Vitória, em Salvador, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista está na 11ª posição, com 36 pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Corinthians

Fabinho Soldado
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL

Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube.

23.10.25 11h54

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Carlos Ferreira

Entenda! Com mais três vitórias, Remo garante acesso

23.10.25 11h00

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B

Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul

23.10.25 10h22

FUTEBOL

Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado

Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026

22.10.25 19h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

23.10.25 7h00

Leão na Liberta?

Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda

Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses

23.10.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda