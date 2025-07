Corinthians encerra as negociações para contratar o atacante Biel, do Sporting

O Corinthians desistiu da contratação do atacante Biel, do Sporting, de Portugal. O clube alvinegro emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira, para explicar os motivos do fim ds negociações.

A diretoria do Corinthians tentou trazer o atleta, inicialmente, por empréstimo. Depois, o clube fez uma oferta por parte dos direitos econômicos do jogador. Mas o Sporting recusou as propostas.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações junto ao Sporting Clube Portugal pela contratação do atacante Biel. A equipe de Portugal não aceitou as condições ofertadas pelo Corinthians que buscou em um primeiro momento o empréstimo do jogador, tentando posteriormente a compra de parte dos direitos econômicos dentro de suas possibilidades financeiras", revelou o clube.

O Corinthians já tinha acertado salários com o atacante. Biel demonstrou interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro. Porém, o Sporting pediu cerca de R$ 45 milhões para negociar o jogador.

"Importante ressaltar que em nenhum momento o Corinthians se dispôs a pagar o valor total de sete milhões de euros", ressaltou o clube alvinegro no comunicado. "O Corinthians agradece ao Sporting Clube de Portugal e ao jogador Biel e seu staff pelo profissionalismo nas negociações."

Biel foi revelado pelo Fluminense. No Brasil, também vestiu as camisas de Grêmio e Bahia. Ele chegou ao Sporting neste ano de 2025. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o Corinthians pretende reforçar o elenco do técnico Dorival Júnior para a sequência da atual temporada.