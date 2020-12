Corinthians empata com o Palmeiras e avança para a final do Paulistão Feminino

O Corinthians está na final do Campeonato Paulista Feminino. A equipe treinada por Arthur Elias empatou por 2 a 2 contra o Palmeiras, na Arena Barueri, e como venceu o jogo de ida por 1 a 0, conseguiu a vaga e irá enfrentar a Ferroviária na decisão. As datas da final serão definidas pela Federação Paulista de Futebol.

Antes mesmo da bola rolar, a partida tomou ares de tensão. Isso porque uma das ambulâncias demorou mais de uma hora para chegar no local da partida, impossibilitando o início da partida.

Quando o problema foi resolvido, o Corinthians tomou a iniciativa e chegou a abrir o placar com Poliana, mas ela estava em posição irregular e o gol foi anulado. No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Janaina aproveitou escanteio e abriu o placar para as palestrinas.

Na volta do intervalo, as mandantes voltaram melhor e conseguiram a virada. Primeiro, aos 11 minutos, Gabi Zanotti acertou bonito chute dentro da área e empatou. Não demorou para que a virada saísse. Giovanna Crivelari fez o segundo do Timão.

Precisando de gols, o Palmeiras foi pra cima e chegou ao empate com Ary, aos 20 minutos. Contudo, a equipe alviverde não chegou ao terceiro gol e foi eliminada pela segunda competição consecutiva pelas rivais, já que o Corinthians eliminou o Verdão na semifinal do Brasileirão Feminino.