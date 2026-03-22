Corinthians empata com o Flamengo em Itaquera e aumenta série negativa para sete jogos Estadão Conteúdo 22.03.26 22h57 Equilibrado em sua maior parte, o duelo entre Corinthians e Flamengo apresentou justiça no placar. O empate por 1 a 1 foi apropriado diante do que apresentaram paulistas e cariocas na Neo Química Arena, em clássico da oitava rodada do Brasileirão. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Paquetá balançou a rede valendo-se de erro na saída de bola do goleiro Hugo Souza, e o artilheiro Yuri Alberto empatou pouco tempo depois. O jogo mostrou poder de reação do Corinthians, que, mais uma vez, dificultou a vida do elenco considerado o melhor do País. Mas o resultado é ruim, dado que foi ampliada para sete partidas a série sem vitórias na temporada. Com 10 pontos, o conjunto alvinegro caiu para o 11º lugar e viu aumentar a distância para os líderes. Entre os primeiros segue o Flamengo, o quarto colocado, com 14 pontos, mas com um jogo a menos. A diferença para o líder Palmeiras, porém, aumentou para cinco pontos. Os cariocas continuam invictos sob o comando do técnico Leonardo Jardim, que assistiu, da beira do gramado, um jogo de bom nível técnico. Como quis seu comandante, o Flamengo pressionou a saída de bola desde cedo. E a estratégia foi bem-sucedida, muito porque Hugo Souza viveu jornada infeliz. Foi do goleiro corintiano o erro que gerou o gol de Paquetá, que recebeu de Pedro e tocou de chapa para o gol. O Corinthians não demorou a se impor diante de seu torcedor. Ocupou o campo de ataque e empatou em boa trama coletiva, que começou com passe de trivela de Memphis para Matheus Bidu e foi concluída pelo artilheiro Yuri Alberto. O holandês se machucou no lance e foi substituído por Rodrigo Garro. O clássico foi bom, ainda que não tenham criado tantas chances os dois rivais, e menos ainda chutado a gol. O lance mais plástico do primeiro tempo foi um lindo voleio de Arrascaeta que parou em defesa quase tão espetacular de Hugo Souza quanto a conclusão. Na etapa final, deram sinais de cansaço as duas equipes. O Corinthians sentiu falta de Memphis e pouco produziu, mas foi quem mais tentou mexer mais uma vez no placar. Menos ainda fez o Flamengo, que perdeu Evertton Araújo, expulso após pisar em Breno Bidon. Foi natural que, com um jogador a mais, o Corinthians pressionasse de alguma maneira o oponente. Só que, sem criatividade, foi fácil para o Flamengo, fechado, segurar o empate. Apenas uma vez, com Yuri Alberto, no acréscimo, a equipe paulista ficou perto de conseguir a virada. Rossi esticou a mão direita para defender o bonito chute do atacante na pequena área e manter a igualdade. CORINTHIANS 1 X 1 FLAMENGO CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Matheus Pereira), Carrillo (Kayke) e Breno Bidon; Memphis Depay (Garro) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. FLAMENGO: Rossi; Varela, Danilo, Vitão (Léo Ortiz), Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (De la Cruz) e Paquetá; Samuel Lino (Carrascal) e Pedro (Wallace Yan). Técnico: Leonardo Jardim. GOLS: Paquetá, aos 2, e Yuri Alberto, aos 18 do 1ºT. CARTÕES AMARELOS: Jorginho, Alex Sandro, Raniele, Garro. CARTÃO VERMELHO: Evertton Araújo. PÚBLICO: 41.896 torcedores. RENDA: R$ 3.260.285,00, LOCAL: Neo Química Arena. 