Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians e Santos acertam troca de mandos entre Vila Belmiro e Neo Química Arena

Estadão Conteúdo

Corinthians e Santos chegaram a um acordo para a troca de mandos de campo em partidas do início da temporada 2026. Pelo acerto, o time da Baixada atuará como mandante na Neo Química Arena pela quinta rodada do Campeonato Paulista, enquanto a equipe do Parque São Jorge jogará na Vila Belmiro na estreia do Campeonato Brasileiro.

O duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino, válido pelo Paulistão, será realizado no estádio corintiano no dia 25 de janeiro, às 16h. A partida marcará o primeiro jogo do clube na capital paulista em 2026 e teve a mudança de local confirmada após alinhamento entre os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF), sem alteração de data ou horário.

Já o Corinthians enfrentará o Bahia na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no fim da noite desta sexta-feira. Inicialmente marcada para o dia 29 de janeiro, às 20h30, na Neo Química Arena, a partida foi antecipada para o dia 28 e transferida para o estádio santista.

De acordo com o GE, a proposta partiu do presidente Osmar Stabile e do executivo Marcelo Paz, com o objetivo de dar mais tempo de recuperação ao elenco comandado por Dorival Júnior entre a estreia no Campeonato Brasileiro e o compromisso contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, em Brasília. A alteração também levou em conta a impossibilidade de dois jogos de grande porte em São Paulo na mesma data, já que o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbis no dia 28.

Não será a primeira vez que o Santos mandará uma partida na Neo Química Arena. Em 2024, o clube utilizou o estádio corintiano na semifinal do Campeonato Paulista, também contra o Bragantino. Desde então, o clube do litoral chegou a atuar como mandante no Allianz Parque e no Morumbis, em acordos pontuais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Campeonato Paulista

Corinthians

Santos FC
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

17.01.26 7h00

PATRICK

Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros

Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional

16.01.26 20h36

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

ACIDENTE

Saiba quem é o preparador físico do Águia de Marabá sub-20 que morreu em acidente

Ônibus da delegação se envolveu em acidente durante retorno da Copinha

15.01.26 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda