Corinthians e Santos acertam troca de mandos entre Vila Belmiro e Neo Química Arena Estadão Conteúdo 17.01.26 9h52 Corinthians e Santos chegaram a um acordo para a troca de mandos de campo em partidas do início da temporada 2026. Pelo acerto, o time da Baixada atuará como mandante na Neo Química Arena pela quinta rodada do Campeonato Paulista, enquanto a equipe do Parque São Jorge jogará na Vila Belmiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O duelo do Santos contra o Red Bull Bragantino, válido pelo Paulistão, será realizado no estádio corintiano no dia 25 de janeiro, às 16h. A partida marcará o primeiro jogo do clube na capital paulista em 2026 e teve a mudança de local confirmada após alinhamento entre os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF), sem alteração de data ou horário. Já o Corinthians enfrentará o Bahia na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no fim da noite desta sexta-feira. Inicialmente marcada para o dia 29 de janeiro, às 20h30, na Neo Química Arena, a partida foi antecipada para o dia 28 e transferida para o estádio santista. De acordo com o GE, a proposta partiu do presidente Osmar Stabile e do executivo Marcelo Paz, com o objetivo de dar mais tempo de recuperação ao elenco comandado por Dorival Júnior entre a estreia no Campeonato Brasileiro e o compromisso contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, em Brasília. A alteração também levou em conta a impossibilidade de dois jogos de grande porte em São Paulo na mesma data, já que o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbis no dia 28. Não será a primeira vez que o Santos mandará uma partida na Neo Química Arena. Em 2024, o clube utilizou o estádio corintiano na semifinal do Campeonato Paulista, também contra o Bragantino. Desde então, o clube do litoral chegou a atuar como mandante no Allianz Parque e no Morumbis, em acordos pontuais.