Corinthians e Chapecoense fazem jogo tedioso em primeiro empate sem gols do Brasileirão em 2026 Estadão Conteúdo 19.03.26 23h52 Corinthians e Chapecoense fecharam, nesta quinta-feira, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro com um empate por 0 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram só gols que faltaram. O jogo teve pouquíssima emoção em campo. As duas equipes tinham ações amarradas no meio de campo. As chegadas mais perigosas foram exceções. Yuri Alberto voltou de lesão e jogou por 90 minutos, mas não conseguiu desequilibrar. O resultado deixa o Corinthians em nono, com nove pontos, dois a mais que a Chapecoense, que é 14ª. Na próxima rodada, os corintianos recebem o Flamengo, no domingo, às 20h30 (de Brasília). Já os catarinenses visitam o Internacional, mais cedo, às 18h30. Em meia hora de jogo, foram apenas três finalizações, todas do Corinthians. A melhor veio aos 28 minutos. Rodrigo Garro cobrou falta na entrada da área e acertou o travessão. Allan tinha o gol aberto, mas pegou sem jeito e isolou. Apenas no fim da primeira etapa a Chapecoense conseguiu ter ações ofensivas e finalizou. Entretanto, nenhuma sequer chegada assustou. A chave parecia ter virado na segunda etapa. Os dois times voltaram mais intensos. A Chapecoense obrigou Hugo Souza a fazer sua primeira defesa no jogo. As chances, contudo, não eram aproveitadas. Já com quase 30 minutos do segundo tempo, Garro poderia abrir o placar. O argentino recebeu já na área, livre, cortou para a perna esquerda, mas chutou em cima de Léo Vieira. Essa foi a tônica de toda segunda etapa. O 0 a 0 imperou. Erros nos ataques dos dois lados justificaram o placar. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 0 X 0 CORINTHIANS CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; João Vitor (Higor Meritão), Camilo Rafael Carvalheira (Rubens) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Marcinho (Ítalo) e Bolaise (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo. CORINTHIANS - Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), João Pedro, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Matheus Pereira (Breno Bidon), Allan, André (Raniele) e Rodrigo Garro; Vitinho (Kayke) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. CARTÕES AMARELOS - Camilo, Giovanni Augusto e Rubens (Chapecoense); Yuri Alberto, Fabrizio Angileri, André Ramalho e João Pedro (Corinthians). ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO). PÚBLICO - 18.031 torcedores. RENDA - R$ 1.394.990,00. LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Chapecoense Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 DEVOÇÃO Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo 19.03.26 20h27 Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57