Corinthians demite Lucas Piccinato após empate no Brasileirão Feminino Estadão Conteúdo 21.02.26 9h57 O Corinthians anunciou, na madrugada deste sábado, a demissão do técnico Lucas Piccinato. A decisão da diretoria alvinegra ocorre poucas horas após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, no Parque São Jorge, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O treinador deixa o cargo após pouco mais de dois anos à frente das "Brabas", período marcado por títulos, mas também por críticas constantes ao desempenho da equipe. Junto com Piccinato, deixam o clube o auxiliar técnico Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves. Em nota oficial, o Corinthians agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados e desejou sucesso na sequência de suas carreiras. O desligamento em massa indica uma reformulação profunda na comissão técnica para o restante da temporada 2026. Apesar da saída sob pressão, os números de Lucas Piccinato são expressivos. O treinador conquistou cinco títulos importantes no comando do Timão: o bicampeonato da Libertadores (2024 e 2025), dois títulos do Brasileirão (2024 e 2025) e a Supercopa Feminina (2024). Recentemente, ele atingiu a marca histórica de 100 jogos pelo clube na vitória contra o Atlético-MG. A relação com a torcida, contudo, vinha desgastada desde o início de 2026. A perda do título do Mundial de Clubes para o Arsenal, o da Supercopa para o Palmeiras, e o futebol considerado burocrático em jogos recentes aumentaram o tom das cobranças. O tropeço na estreia do Brasileirão em casa foi o estopim para a diretoria, que optou pela ruptura imediata para tentar recuperar o "DNA" ofensivo do elenco. O Corinthians agora corre contra o tempo para definir um substituto. O clube busca um perfil que consiga unir resultados e o desempenho dominante que marcou as últimas temporadas das Brabas.