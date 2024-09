Corinthians celebra 114 anos com shows e mosaico neste domingo (1º)

Para celebrar os 114 anos de história, comemorados neste domingo (1º), o Corinthians prepara uma série de ações especiais na Neo Química Arena, onde acontecerá o jogo contra o Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão, às 16h.

No setor oeste, por exemplo, haverá o espaço do quadro “Mano a Mano”: um bate-papo comandado por Cássio Brandão e Fernando Wanner, historiador do clube, e participações de ex-jogadores do Alvinegro.

Entre as comemorações, o time será homenageado com um show da corintiana Negra Li. A cantora, uma das convidadas especiais do evento de aniversário, fará uma apresentação curta para os fieis presentes na Neo Química Arena. Na sequência, o local receberá a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel para embalar cantos das arquibancadas em apoio ao clube.

A entrada dos jogadores será acompanhada com 114 bandeiras ao redor do gramado, confeccionadas pela torcida organizada Estopim da Fiel, simbolizando cada ano do clube.

O show do intervalo contará com uma breve participação dos jogadores do Corinthians Steamrollers, equipe de futebol americano do clube.