Corinthians busca empate no fim e avança no Paulistão graças a Hugo Souza nos pênaltis Estadão Conteúdo 22.02.26 23h13 O Corinthians pôs fim à boa campanha da Portuguesa no Campeonato Paulista. O time se classificou à semifinal após empatar por 1 a 1 pelas quartas de final, neste domingo, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Nas penalidades, os alvinegros passaram por 8 a 7, após 18 cobranças. A Portuguesa foi melhor nos dois tempos, com chances mais claras e segurando o Corinthians. No primeiro tempo, Hugo Souza foi de vilão a herói ao cometer e defender pênalti. Não deu para segurar, porém, o chutaço de Zé Vitor, que fez o time que ia melhor sair na frente. Vitinho, porém, desafogou os corintianos e igualou, aos 47 mintuos do segundo tempo. A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março. O adversário do Corinthians será o Novorizontino, com jogo único em Novo Horizonte. Antes, os corintianos agora se voltam ao Brasileirão, pelo qual visitam o Cruzeiro, pela quarta rodada, no meio da semana. O jogo foi precedido por um espetáculo nas arquibancadas. Torcedores de Corinthians e Portuguesa, dividindo o Canindé meio a meio, protagonizaram cena rara, já que a partida não está inclusa entre os clássicos com restrição de torcida única no Estado. Com a bola rolando, a beleza foi posta em segundo plano. O jogo foi mais pragmático no primeiro tempo. Os dois times buscaram o ataque, mas a Portuguesa foi quem teve as chances mais claras, inclusive exigindo defesas de Hugo Souza. O volume de jogo maior da Portuguesa foi recompensado aos 23 minutos. Renê invadiu a área e foi derrubado por Hugo Souza. Raphael Claus marcou pênalti. O próprio Renê assumiu a cobrança, mas bateu sem força e facilitou para o goleiro defender e se redimir por ter cometido a falta. A Portuguesa se manteve intensa. O Corinthians tinha dificuldades de sair. Quando escapou, Matheuzinho subiu pela direita e subiu em busca de Memphis Depay. O holandês se esticou, mas apenas raspou na bola para finalizar. A superioridade da Portuguesa, enfim, se concretizou no fim do primeiro tempo. Matheus Bidu afastou mal com chutão, André Ramalho falhou na segunda tentativa de mandar a bola para longe. Renê recuperou e deixou para Zé Vitor, com uma pancada, abrir o placar. O Corinthians encaixou melhor no segundo tempo, com as entradas dos pontas Vitinho e Dieguinho, além de Garro no meio. O time mantinha mais posse de bola e conseguia ocupar o campo ofensivo. Faltava, porém, furar a defesa da Portuguesa. Aos 28 minutos, Pedro Raul, que entrou no lugar de Memphis, tinha tudo para empatar. O atacante recebeu cruzamento de Matheus Bidu na pequena área, se embolou e chutou para fora. A tônica continuou com o Corinthians no ataque, empurrado pelo torcedor. O time, contudo, abusou dos erros nos passes e não conseguia converter o volume em chances claras. Com o Corinthians lançando-se ao ataque, espaços se abriam na defesa. A Portuguesa passou a aproveitar, explorando os vazios, e chegou a ter chance de ampliar, mas parou em Hugo Souza. Sem tantos méritos, o Corinthians pôde, enfim, aliviar a tensão aos 47 minutos do segundo tempo. Vitinho recebeu lançamento, tirou da marcação e bateu cruzado para empatar. Nos pênaltis, Bruno Bertinato defendeu a cobrança de Garro. Vitinho, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pedro Raul, André Ramalho, Kayke, André e Allan marcaram para o Corinthians. Zé Vitor, Eric Botteghin, Gustavo Henrique, Maceió, Hudson, Gustavo Salomão e Carlos Lima fizeram para a Portuguesa. Hugo Souza voltou a defender a cobrança de Renê e pegou o pênalti decisivo, batido por Cauari. FICHA TÉCNICA PORTUGUESA 1 X 1 CORINTHIANS PORTUGUESA - Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Herique, Eduardo Biazus (Carlos Lima) e Caio Roque (Gustavo Salomão); Zé Vitor, Gabriel Pires (Eric Botteghin) e Guilherme Portuga (Hudson); Ewerthon (Cauari), Maceió e Renê. Técnico: Fábio Matias. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Kayke); Raniele (Rodrigo Garro), Allan, André e Breno Bidon (Dieguinho); Memphis Depay (Pedro Raul) e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior. GOLS - Zé Vitor, aos 38 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 47 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Raphael Claus. CARTÕES AMARELOS - Caio Roque, Eduardo Biazus, João Vitor e Bruno Bertinato (Portuguesa); Breno Bidon e Gustavo Henrique (Corinthians) PÚBLICO - 12.784 torcedores. RENDA - R$ 1.306.840,00. LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo. 