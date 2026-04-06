Corinthians abre conversas com Fernando Diniz e está otimista no acerto para substituir Dorival O Corinthians demitiu Dorival Júnior neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena. Estadão Conteúdo 06.04.26 14h22 O Corinthians abriu conversas para contratar Fernando Diniz como novo treinador do time principal. A diretoria definiu o técnico de 52 anos como prioridade e quer definir o negócio ainda nesta segunda-feira. Há otimismo entre as partes para um acordo. A diretoria corintiana corre contra o tempo para definir a situação do novo treinador. O desejo da cúpula alvinegra é de que o comandante já esteja à beira do gramado no duelo com o Platense, quinta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores. Pesa a favor de Diniz o fato de o treinador estar livre no mercado desde a saída do Vasco, no mês passado - ele era o técnico da equipe cruzmaltina no vice da Copa do Brasil para os paulistas, em 2025. O treinador cresceu na zona leste de São Paulo, onde fica a sede do clube, e defendeu o Corinthians na época em que atuava como jogador. Como treinador, Diniz ganhou notoriedade ao levar o modesto Audax ao vice-campeonato do Paulistão, em 2016. Ele também passou por Athletico Paranaense, São Paulo e Cruzeiro. Seu melhor trabalho foi à frente do Fluminense, quando levou o tricolor carioca ao título inédito da Libertadores, em 2023, mesmo ano em que trabalhou interinamente na seleção brasileira. O Corinthians demitiu Dorival Júnior neste domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena. Foi a nona partida consecutiva sem vitória da equipe na temporada. No Brasileirão, o Corinthians ocupa o 16º e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos. Após o jogo com o Platense pela Libertadores, a equipe faz clássico com o Palmeiras, domingo, em Itaquera. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Fernando Diniz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo pode ter três retornos contra o Vasco na Série A; Leão possui um desfalque certo Leão Azul terá um confronto diante do Vasco e precisa vencer para tentar se livrar da zona de rebaixamento 06.04.26 16h46 futebol Após 10 rodadas, Remo é o terceiro clube com mais chance de rebaixamento, aponta projeção Time azulino é o 18º colocado da tabela, com sete pontos 06.04.26 12h27 futebol Léo Condé valoriza empate do Remo contra o Grêmio, mas ressalta sentimento de que 'poderia ser mais' Leão Azul fez uma boa partida, criou, mas pecou na conclusão e volta para casa com um ponto após dois jogos fora de casa 06.04.26 11h01 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 06.04.26 7h00 futebol Pikachu pede desculpas à torcida do Remo por expulsão no jogo contra o Grêmio: 'Erro infantil' Jogador azulino levou o segundo amarelo na partida e foi expulso, o que deixou o time com um a menos durante boa parte da última etapa 06.04.26 10h08 FUTEBOL Martínez ataca Dorival após Corinthians demitir o treinador: 'Saí do time por tua causa' Martínez teve o contrato rescindido pelo Corinthians depois de se reapresentar com 35 dias de atraso 06.04.26 8h27