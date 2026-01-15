Copinha vira mina de ouro do Palmeiras e joias já rendem mais de R$ 1,5 bilhão desde 2015 Uma das grandes sensações da Copinha, Eduardo explodiu na vitória por 9 a 0 sobre o Batalhão Estadão Conteúdo 15.01.26 14h13 A cada janeiro, a Copa São Paulo de Futebol Júnior confirma um roteiro que o Palmeiras transformou em estratégia. A edição de 2026 mal começou e o clube já vê surgir mais um ativo de alto valor no mercado: o atacante Eduardo Conceição, de apenas 16 anos, que assinou na última semana seu primeiro contrato profissional, válido até janeiro de 2029, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (R$ 624 milhões). Uma das grandes sensações da Copinha, Eduardo explodiu na vitória por 9 a 0 sobre o Batalhão, quando marcou quatro gols e deu duas assistências, e rapidamente passou a ser apontado como a próxima joia da Academia de Futebol. O prestígio já atravessou o Atlântico: o espanhol diário AS o definiu como o novo Endrick" sob o título "Palmeiras cria um monstro", enquanto o português A Bola destacou: "Um Conceição para Abel lapidar: quatro golos e três assistências num só jogo". A valorização não é apenas teórica. Em 2025, o Palmeiras recusou uma oferta de 16 milhões de euros pelo jogador, que chegou ao clube ainda em 2018, com nove anos, para atuar no futsal antes de migrar para o campo e subir de categoria em categoria. O fenômeno não é novo na Barra Funda. Em 2015, Gabriel Jesus foi o grande nome da Copinha que levou o Palmeiras à semifinal. Meses depois, tornou-se revelação do Campeonato Brasileiro, conquistou a Copa do Brasil, o Brasileirão de 2016 e o ouro olímpico com a Seleção antes de ser vendido ao Manchester City por 32,75 milhões de euros, aos 19 anos. Sete anos depois, foi a vez de Endrick transformar a competição em trampolim. Em 2022, com apenas 15 anos, marcou dois gols na estreia, mais dois na segunda rodada e seguiu decisivo até o título inédito do Palmeiras. A meia-bicicleta contra o Oeste, nas quartas de final, foi tão impactante que até a FIFA celebrou o lance nas redes sociais. No mesmo ano, Endrick já estreava no profissional, conquistava o Brasileirão e iniciava uma trajetória que o levaria ao topo do futebol mundial. A sequência de sucessos teve mais um capítulo em 2024 com Vitor Reis. Mesmo com a eliminação precoce do Palmeiras naquela edição, o zagueiro se destacou a ponto de ser incluído pelo jornal britânico The Guardian na lista dos 60 jovens mais promissores do futebol mundial. Capitão da seleção brasileira sub-17, Vitor foi integrado ao elenco profissional, marcou gol em sua estreia contra o Corinthians e, poucos meses depois, virou protagonista de uma negociação histórica. No início de 2025, o defensor foi vendido ao Manchester City por 35 milhões de euros, tornando-se a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. "Hoje, o mercado olha para a base do Palmeiras com o mesmo respeito que olha para grandes academias europeias. A combinação entre tecnologia, metodologia e tempo de maturação faz com que o clube não apenas revele, mas maximize o valor de cada talento. Quando surge um talento como o Vitor, o mercado reage quase instantaneamente", afirma Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sports Management no Brasil, que gere a carreira de Vitor Reis. Além desses, nomes como Estêvão, hoje no Chelsea; Luis Guilherme, no West Ham, e Danilo, no Nottingham Forest, fazem os olhos do mercado brilharem para a base palestrina na última década, girando mais R$ 1,5 bilhão desde 2015. É nesse contexto que Eduardo Conceição surge como o próximo nome dessa linha de produção que une performance esportiva e inteligência de mercado. Com contrato longo, multa elevada e repercussão internacional ainda aos 16 anos, o atacante simboliza mais do que uma nova promessa, ele representa a continuidade de um modelo que transformou a base em um dos principais motores financeiros e esportivos do Palmeiras. As análises da plataforma E-Scout, que avalia todos os jogadores da Copinha, ajudam a explicar por que o atacante vem chamando tanta atenção. Atuando como homem de frente, Eduardo apresenta alto índice de finalização e drible, que sustentam seu faro de gol e eficiência dentro da área. A velocidade e a resistência aparecem como diferenciais importantes nos duelos e nas arrancadas em profundidade, enquanto o entendimento de jogo, a mudança de ritmo e o comprometimento evidenciam um atleta ativo e participativo ao longo de toda a partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copinha Palmeiras joias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 