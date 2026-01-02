Copinha 2026: veja os resultados dos jogos de hoje, sexta-feira

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 estreou nesta sexta-feira, dia 2, com seis confrontos realizados no interior paulista. A rodada inaugural marca o início de uma competição que reúne 128 equipes divididas em 32 grupos, espalhadas por diferentes sedes de São Paulo.

Iniciando o calendário do futebol brasileiro, a Copinha concentra a atenção de grandes clubes que buscam novos jogadores da base para compor seus elencos principais no futuro. Este ano o campeonato conta com 22 clubes estreantes. Entre eles se destacam: Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Abrindo a sequência de partidas, Meia Noite e Real-RR, do Grupo 14, se enfrentaram sem grandes jogadas. O jogo terminou em empate sem gols marcados. Ainda no mesmo grupo, a Ponte Preta derrotou o Coritiba por 4 a 2 no estádio Galileu de Andrade Lopes. O primeiro gol do campeonato paulista foi marcado pelo atacante Kaio, garantido que o elenco alvinegro saísse com a liderança.

Em um jogo de estreia disputado no Grupo 2, o Votuporanguense levou a melhor na disputa contra o Galvez. O elenco do Imperador do Acre tentou reverter o placar no segundo tempo, mas o esforço não foi suficiente - a partida terminou em 2 a 1 para o Votuporanguense. Já o Grêmio começou com triunfo sobre o Falcon-SE por 3 a 0.

Despontando como uma das grandes apostas desta temporada, o Mirassol começou bem o ano. Apesar da tentativa de empate do Forte-ES, o elenco de Mateus Naneti conseguiu manter a vantagem e levar a vitória por 2 a 1. Ainda pelo Grupo 4, o Sport bateu o Linense pelo mesmo placar.

Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira

Grupo 2 (Votuporanga) Votuporanguense 2 x 1 Galvez-AC. Grêmio 3 x 0Falcon-SE

Grupo 4 (Bálsamo) Mirassol 2 x 1 Forte-ES. Sport 2 x 1 Linense

Grupo 14 Meia Noite 0 x 0 Real-RR. Coritiba 2 × 4 Ponte Preta.