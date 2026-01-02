Copinha 2026: veja os resultados dos jogos de hoje, sexta-feira Estadão Conteúdo 02.01.26 21h28 A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 estreou nesta sexta-feira, dia 2, com seis confrontos realizados no interior paulista. A rodada inaugural marca o início de uma competição que reúne 128 equipes divididas em 32 grupos, espalhadas por diferentes sedes de São Paulo. Iniciando o calendário do futebol brasileiro, a Copinha concentra a atenção de grandes clubes que buscam novos jogadores da base para compor seus elencos principais no futuro. Este ano o campeonato conta com 22 clubes estreantes. Entre eles se destacam: Meia Noite-SP, Real-RR, Águia de Marabá-PA, Athletic-MG, Centro Olímpico-SP, Guanabara City-GO, Maricá-RJ, Naviraiense-MS, Quixadá-CE, São Luís-MA e União Cacoalense-RO. Abrindo a sequência de partidas, Meia Noite e Real-RR, do Grupo 14, se enfrentaram sem grandes jogadas. O jogo terminou em empate sem gols marcados. Ainda no mesmo grupo, a Ponte Preta derrotou o Coritiba por 4 a 2 no estádio Galileu de Andrade Lopes. O primeiro gol do campeonato paulista foi marcado pelo atacante Kaio, garantido que o elenco alvinegro saísse com a liderança. Em um jogo de estreia disputado no Grupo 2, o Votuporanguense levou a melhor na disputa contra o Galvez. O elenco do Imperador do Acre tentou reverter o placar no segundo tempo, mas o esforço não foi suficiente - a partida terminou em 2 a 1 para o Votuporanguense. Já o Grêmio começou com triunfo sobre o Falcon-SE por 3 a 0. Despontando como uma das grandes apostas desta temporada, o Mirassol começou bem o ano. Apesar da tentativa de empate do Forte-ES, o elenco de Mateus Naneti conseguiu manter a vantagem e levar a vitória por 2 a 1. Ainda pelo Grupo 4, o Sport bateu o Linense pelo mesmo placar. Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira Grupo 2 (Votuporanga) Votuporanguense 2 x 1 Galvez-AC. Grêmio 3 x 0Falcon-SE Grupo 4 (Bálsamo) Mirassol 2 x 1 Forte-ES. Sport 2 x 1 Linense Grupo 14 Meia Noite 0 x 0 Real-RR. Coritiba 2 × 4 Ponte Preta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copinha resultados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57