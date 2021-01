Copa Pai d’égua de Free Fire dará premiação de R$ 50 mil

O Abaeté E-Sports está organizando a primeira Copa Pai d’égua de Free Fire, com a liderança de André Felipe. A Copa tem o intuito de oferecer uma vaga na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) Série B em 2021, para o ganhador.

A Copa contará com a presença da jogadora de Free Fire, paraense, Tami, campeã da LBFF Série A de 2020, o analista oficial da LBFF Série A Solotov, do narrador da LBFF Série B Carlos, da narradora paraense Sra dark e do Streamer paraense Dom Sousa.

O valor da inscrição é R$ 80, para mais informações entrar em contato pelo telefone (91) 98169-2696.