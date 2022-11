Tunísia e Austrália duelam em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2022 neste sábado (26)

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2022, Tunísia e Austrália se enfrentam neste sábado (26). A partida, válida pelo Grupo D do Mundial, começa às 7h (de Brasília), no estádio Al Janoub, em Al-Whakrah, no Catar.

VEJA MAIS

Sem desfalques, a Tunísia deve repetir a base da estreia, quando empatou em 0 a 0 com a Dinamarca. A principal novidade pode ser a presença de Wahbi Khazri, artilheiro da seleção com 24 gols, no lugar de Anis Ben Slimane. Por outro lado, Youssef Msakni e Issam Jebali podem seguir no time.

Já a Austrália, apesar do resultado desastroso na primeira rodada, quando foi goleada pela França por 4 a 1, pode ter a mesma equipe em campo. A expectativa é que nomes como Mitchell Duke, Mathew Leckie e Goodwin devam manter suas respectivas vagas no time.

Ficha técnica:

Tunísia x Austrália

2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2022

Data: 25 de novembro

Hora: 7h (de Brasília)

Local: Estádio Al Janoub, em Al-Whakrah, no Catar

Arbitragem: Daniel Siebert (ALE)

Auxiliares: Assistentes:Rafael Foltyn (ALE) e Jan Seidel (ALE)

VAR:Daniel Nobre Bins (BRA)

Tunísia: Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Khazri, Jebali, Msakni. Técnico: Jalel Kadri

Austrália: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree, Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold