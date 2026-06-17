Kane marca duas vezes e Inglaterra vence a Croácia na estreia da Copa Confronto ficou marcado pela alta intensidade entre as duas seleções, que estão no Grupo L do torneio Junior Cunha | Especial para O Liberal 17.06.26 19h04 Kane marcou duas vezes na vitória inglesa. (Foto: Divulgação/Fifa.com) Em duelo com seis gols, a Inglaterra largou na frente na briga por uma das vagas do Grupo L na sequência da Copa do Mundo. Em Dallas, nos Estados Unidos, o English Team bateu a Croácia por 4 a 2, naquele que era considerado o principal confronto da chave. Harry Kane duas vezes, Bellingham e Marcus Rashford comandaram a vitória inglesa. Do lado croata, Baturina e Musa descontaram o placar ainda no primeiro tempo. A vitória colocou a Inglaterra na liderança do Grupo L com três pontos. Na próxima rodada, o adversário inglês será a Gana, no dia 23 de junho às 17h (de Brasília) em Boston, nos Estados Unidos. No mesmo dia, mas às 20h, a Croácia encara Panamá em Toronto, no Canadá. Agitado O confronto entre duas das principais seleções do mundo na atualidade começou quente. Logo nos primeiros minutos, um pênalti com revisão do VAR. Dentro da área, Luka Modric foi tentar cortar e acabou subindo demais o pé, atingindo Noni Madueke. Pênalti marcado e Harry Kane na bola. Na cobrança, o artilheiro do Bayern de Munique parou e Livakovic. Porém, o VAR analisou e o árbitro de campo, o francês Clément Turpin, mandou voltar a cobrança alegando que Livakovic se antecipou na hora da batida. Na segunda chance, Kane deslocou o goleiro croata, abrindo o placar aos 12 minutos. O empate da Croácia aconteceu somente aos 36 minutos quando Baturina pegou em cheio de fora da área e acertou o ângulo de Pickford. O goleiro inglês ainda chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o gol. Butarina e Perisic ('voando') comandaram a reação da Croácia no primeiro tempo. (Foto: Divulgação/Fifa.com) A comemoração croata durou poucos minutos. Logo em seguida, Harry Kane chegou de surpresa na área, aproveitando a bola parada para marcar de cabeça o segundo dele e da Inglaterra no jogo. Mas no último ato do primeiro tempo, Musa voltou a igualar o placar para a Croácia. Deslanchou Na volta do intervalo, os croatas nem conseguiram respirar. Logo aos três minutos, Jude Bellingham aproveitou lançamento de Elliot Anderson e avançou pela direita. Já dentro da área, ele bateu cruzado para anotar o terceiro gol da Inglaterra, virando o placar. A partir daí o jogo ficou "lá e cá". Tantos ingleses como croatas foram ao ataque em busca de mudar novamente o placar. Declan Rice comandou as ações no meio de campo inglês. (Foto: Divulgação/Fifa.com) Do lado da Inglaterra, Harry Kane tentou o hat-trick, mas foi parado pelo goleiro Livakovic. Na sobra, a zaga croata chegou cortando. A Croácia passou a tentar de média e longa distância. Em uma das tentativas, Pickford precisou trabalhar duas vezes para segurar o chute de Matanovic, que buscava o canto direito do goleiro inglês. Em outros dois momentos, Kovacic e Sucic tentaram passar por Pickford em chutes de fora da área, mas também não tiveram sucesso. No fim das contas, quem marcou foi a Inglaterra. Aos 39 minutos, Rashford recebeu dentro da área e bateu colocado, no canto, para definir a vitória inglesa por 4 a 2. Ficha técnica Inglaterra 4 x 2 Croácia Data: 17.06.2026 Hora: 17h (de Brasília) Local: Dallas, Estados Unidos Árbitro: Clément Turpin (Fifa/FRA) Gols: Kane (12' e 42' 1ºT) e Bellingham (3' 2ºT) | Baturina (36' 1ºT) e Musa (50' 1ºT) Inglaterra: Pickford; Konsa, O'Reilly, Stones e Reece James; Declan Rice (Morgan Rogers), Elliot Anderson e Jude Bellingham (Djed Spencer); Anthony Gordon (Marcus Rashford), Harry Kane e Noni Madueke (Bukayo Saka). Téc.: Thomas Tuchel. Croácia: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo e Vuskovic (Pasalic); Baturina (Vlasic), Pasalic (Kramaric), Sucic e Modric (Kovacic); Perisic e Musa (Matanovic). Téc.: Zlatko Dalic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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