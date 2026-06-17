Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Copa do Mundo chevron right

Kane marca duas vezes e Inglaterra vence a Croácia na estreia da Copa

Confronto ficou marcado pela alta intensidade entre as duas seleções, que estão no Grupo L do torneio

Junior Cunha | Especial para O Liberal
fonte

Kane marcou duas vezes na vitória inglesa. (Foto: Divulgação/Fifa.com)

Em duelo com seis gols, a Inglaterra largou na frente na briga por uma das vagas do Grupo L na sequência da Copa do Mundo. Em Dallas, nos Estados Unidos, o English Team bateu a Croácia por 4 a 2, naquele que era considerado o principal confronto da chave. 

Harry Kane duas vezes, Bellingham e Marcus Rashford comandaram a vitória inglesa. Do lado croata, Baturina e Musa descontaram o placar ainda no primeiro tempo. 

A vitória colocou a Inglaterra na liderança do Grupo L com três pontos. Na próxima rodada, o adversário inglês será a Gana, no dia 23 de junho às 17h (de Brasília) em Boston, nos Estados Unidos. No mesmo dia, mas às 20h, a Croácia encara Panamá em Toronto, no Canadá. 

Agitado

O confronto entre duas das principais seleções do mundo na atualidade começou quente. Logo nos primeiros minutos, um pênalti com revisão do VAR. Dentro da área, Luka Modric foi tentar cortar e acabou subindo demais o pé, atingindo Noni Madueke. 

Pênalti marcado e Harry Kane na bola. Na cobrança, o artilheiro do Bayern de Munique parou e Livakovic. Porém, o VAR analisou e o árbitro de campo, o francês Clément Turpin, mandou voltar a cobrança alegando que Livakovic se antecipou na hora da batida. 

Na segunda chance, Kane deslocou o goleiro croata, abrindo o placar aos 12 minutos. 

O empate da Croácia aconteceu somente aos 36 minutos quando Baturina pegou em cheio de fora da área e acertou o ângulo de Pickford. O goleiro inglês ainda chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o gol. 

image Butarina e Perisic ('voando') comandaram a reação da Croácia no primeiro tempo. (Foto: Divulgação/Fifa.com)

A comemoração croata durou poucos minutos. Logo em seguida, Harry Kane chegou de surpresa na área, aproveitando a bola parada para marcar de cabeça o segundo dele e da Inglaterra no jogo. 

Mas no último ato do primeiro tempo, Musa voltou a igualar o placar para a Croácia. 

Deslanchou

Na volta do intervalo, os croatas nem conseguiram respirar. Logo aos três minutos, Jude Bellingham aproveitou lançamento de Elliot Anderson e avançou pela direita. Já dentro da área, ele bateu cruzado para anotar o terceiro gol da Inglaterra, virando o placar. 

A partir daí o jogo ficou "lá e cá". Tantos ingleses como croatas foram ao ataque em busca de mudar novamente o placar. 

image Declan Rice comandou as ações no meio de campo inglês. (Foto: Divulgação/Fifa.com)

Do lado da Inglaterra, Harry Kane tentou o hat-trick, mas foi parado pelo goleiro Livakovic. Na sobra, a zaga croata chegou cortando. 

A Croácia passou a tentar de média e longa distância. Em uma das tentativas, Pickford precisou trabalhar duas vezes para segurar o chute de Matanovic, que buscava o canto direito do goleiro inglês. 

Em outros dois momentos, Kovacic e Sucic tentaram passar por Pickford em chutes de fora da área, mas também não tiveram sucesso. 

No fim das contas, quem marcou foi a Inglaterra. Aos 39 minutos, Rashford recebeu dentro da área e bateu colocado, no canto, para definir a vitória inglesa por 4 a 2. 

Ficha técnica

Inglaterra 4 x 2 Croácia

Data: 17.06.2026 

Hora: 17h (de Brasília)

Local: Dallas, Estados Unidos

Árbitro: Clément Turpin (Fifa/FRA)

Gols: Kane (12' e 42' 1ºT) e Bellingham (3' 2ºT) | Baturina (36' 1ºT) e Musa (50' 1ºT)

Inglaterra: Pickford; Konsa, O'Reilly, Stones e Reece James; Declan Rice (Morgan Rogers), Elliot Anderson e Jude Bellingham (Djed Spencer); Anthony Gordon (Marcus Rashford), Harry Kane e Noni Madueke (Bukayo Saka). Téc.: Thomas Tuchel.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo e Vuskovic (Pasalic); Baturina (Vlasic), Pasalic (Kramaric), Sucic e Modric (Kovacic); Perisic e Musa (Matanovic). Téc.: Zlatko Dalic.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Copa do Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo, Paysandu e prefeitura de Belém lançam Escolinha Re-Pa

Projeto anunciado por Igor Normando prevê atividades esportivas em bairros da capital e utilização do esporte como ferramenta de inclusão social

17.06.26 16h11

Futebol

Neymar volta aos treinos com o grupo e muda clima do Brasil antes de duelo com Haiti

Atacante trabalhou com o grupo em Nova Jersey e comissão técnica mantém cautela sobre utilização no Mundial

17.06.26 13h54

futebol

Lei estadual cria protocolo antirracista para eventos esportivos

Nova legislação prevê até interrupção de jogos e estabelece medidas de prevenção, acolhimento às vítimas

17.06.26 12h34

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

RECORDE

Messi faz hat-trick, iguala Ronaldo e encosta no recorde de maior artilheiro da Copa do Mundo

Craque argentino fez história em jogo de estreia da Argentina na Copa

17.06.26 0h14

POLÊMICA

Presidente da CBF se afasta da seleção após polêmica envolvendo supostas amantes

Samir Xaud teria deixado temporariamente o convívio da delegação brasileira durante a Copa do Mundo após repercussão de denúncia divulgada por Leo Dias

16.06.26 21h15

futebol

Ex-Águia de Marabá, Kukri celebra chegada ao Coritiba: ‘Me receberam de braços abertos’

Volante paraense de origem indígena foi anunciado pelo Coxa e destacou a boa recepção no clube

17.06.26 10h37

Futebol

Remo: Gramado e outros setores do Baenão passam por melhorias visando retorno aos treinos

Áreas passam por ajustes de olho nos treinos dos atletas de olho na Série A do Brasileiro

17.06.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda