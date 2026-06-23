Inglaterra para em Gana e fica no empate sem gols na Copa do Mundo Seleções dividem a liderança do Grupo L e decisão dos classificados ficou para a última rodada Junior Cunha | Especial para O Liberal 23.06.26 19h10 Grupo L pode terminar a rodada embolado na briga pela classificação. (Foto: Divulgação/Fifa.com) A Inglaterra não conseguiu furar o bloqueio montado por Gana em Boston, nos Estados Unidos. Pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, as duas seleções ficaram num intenso empate sem gols, resultados que manteve os ingleses e ganeses na liderança com quatro pontos cada. O empate adiou a classificação da primeira equipe do Grupo L ao mata-mata da Copa do Mundo. No próximo sábado (27), o primeiro lugar da chave será disputado entre Inglaterra e Gana - e, se houver, o vencedor de Panamá x Croácia, que jogam nesta terça-feira (23). A útlima rodada terá ingleses contra panamenhos e croatas contra ganeses. A partida em Boston teve os ingleses mais presentes no ataque nos minutos iniciais. A primeira chegada foi com Madueke pela direita, que a zaga de Gana afastou. Em seguida, Rice pegou de fora da área e mandou por cima do gol. A Gana pouco chegou com perigo ao gol defendido por Pickford. Por outro lado, a Inglaterra apostava na rapidez de Makuede pela direita para assustar a equipe africana. E em uma dessas escapadas, o atacante do Arsenal mandou na área e Rice acabou cabeceando para fora. Diferente do apresentado na etapa inicial, Gana voltou do intervalo usando da velocidade para tentar surpreender os ingleses. Logo com dois minutos, Bellingham precisou correr para evitar que Semenyo criasse uma chance clara de gol em contra-ataque. Aos 11 minutos a Inglaterra respondeu com Anthony Gordon pegando a sobra e parando no goleiro africano. No ritmo, os ingleses voltaram a chegar com Elliot pelo alto, mas sem direção. Com o controle do jogo retomado, a Inglaterra passou a rondar mais a área de Gana. Maudeke, Kane e Saka tentaram, sendo o último de cabeça, e acabaram errando o alvo. Na reta final do jogo, Saka voltou a aparecer. Na principal jogada, ele arrastou da direita para o meio e bateu colocado. O goleiro Benjamin Asare fez grande defesa. Depois, na última chance da partida, O'Reilly acertou a trave e na sobra, sem goleiro, Kane mandou longe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14