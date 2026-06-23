Inglaterra para em Gana e fica no empate sem gols na Copa do Mundo

A Inglaterra não conseguiu furar o bloqueio montado por Gana em Boston, nos Estados Unidos. Pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, as duas seleções ficaram num intenso empate sem gols, resultados que manteve os ingleses e ganeses na liderança com quatro pontos cada.

O empate adiou a classificação da primeira equipe do Grupo L ao mata-mata da Copa do Mundo. No próximo sábado (27), o primeiro lugar da chave será disputado entre Inglaterra e Gana - e, se houver, o vencedor de Panamá x Croácia, que jogam nesta terça-feira (23). A útlima rodada terá ingleses contra panamenhos e croatas contra ganeses.

A partida em Boston teve os ingleses mais presentes no ataque nos minutos iniciais. A primeira chegada foi com Madueke pela direita, que a zaga de Gana afastou. Em seguida, Rice pegou de fora da área e mandou por cima do gol.

A Gana pouco chegou com perigo ao gol defendido por Pickford. Por outro lado, a Inglaterra apostava na rapidez de Makuede pela direita para assustar a equipe africana. E em uma dessas escapadas, o atacante do Arsenal mandou na área e Rice acabou cabeceando para fora.

Diferente do apresentado na etapa inicial, Gana voltou do intervalo usando da velocidade para tentar surpreender os ingleses. Logo com dois minutos, Bellingham precisou correr para evitar que Semenyo criasse uma chance clara de gol em contra-ataque.

Aos 11 minutos a Inglaterra respondeu com Anthony Gordon pegando a sobra e parando no goleiro africano. No ritmo, os ingleses voltaram a chegar com Elliot pelo alto, mas sem direção.

Com o controle do jogo retomado, a Inglaterra passou a rondar mais a área de Gana. Maudeke, Kane e Saka tentaram, sendo o último de cabeça, e acabaram errando o alvo.

Na reta final do jogo, Saka voltou a aparecer. Na principal jogada, ele arrastou da direita para o meio e bateu colocado. O goleiro Benjamin Asare fez grande defesa. Depois, na última chance da partida, O'Reilly acertou a trave e na sobra, sem goleiro, Kane mandou longe.