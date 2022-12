Inglaterra e Senegal se enfrentam em duelo equilibrado pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 20

Inglaterra e Senegal fazem, neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Mesmo com a equipe britânica partindo como favorita à classificação, os africanos tem evoluido a cada jogo e podem surpreender no Mundial.

A Inglaterra chega às oitavas depois de fechar a fase de grupos na primeira colocação do Grupo B, com sete pontos em três partidas. Agora, o elenco liderado pelo técnico Gareth Southgate chega com a missão de fazer uma caminhada rumo ao tão sonhado bicampeonato mundial. Vale lembrar que os ingleses não conquistam uma Copa do Mundo desde a edição de 1966.

Já Senegal é uma das grandes surpresas entre as seleções que estão classificadas às oitavas de final. Mesmo com a lesão do craque Sadio Mané, antes da Copa, os senegaleses conseguiram a segunda colocação do Grupo A, na terceira e última rodada. Com esse espírito de superação e um futebol bastante competitivo, Senegal chega para tentar retornar às quartas de final, feito que não ocorre desde 2002.

Desfalques

O zagueiro Ben White, da Inglaterra, deixou a concentração da equipe nesta quarta-feira e não atuará mais na Copa do Mundo. A informação foi confirmada, em nota, pela assessoria de imprensa da seleção inglesa. Já Senegal terá a ausência de Idrissa Gueye, suspenso, e Kouyate, com uma lesão no joelho.

Ficha técnica

Inglaterra x Senegal

Oitavas de final da Copa do Mundo de 2022

Data: 4 de dezembro, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt, Catar

Inglaterra: Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Bellingham e Foden; Saka, Sterling e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; P. Gueye, N. Mendy e Ciss; Ndiaye, Dia e Sarr. Técnico: Aliou Cissé.