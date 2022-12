Holanda x Estados Unidos: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/12) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Holanda x Estados Unidos da América disputam neste sábado (03/12) as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Holanda x Estados Unidos ao vivo?

A partida Holanda x Estados Unidos pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, bem como pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como Holanda x Estados Unidos chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, a Holanda passou por uma vitórias de 2 a 0 sobre Senegal, um empate de 1 a 1 com o Equador e uma vitória de 2 a 0 sobre o Catar.

Já os Estados Unidos da América acumularam um empate de 1 a 1 com Gales, outro sem gols com a Inglaterra e uma vitória de 1 a 0 sobre o Irã.

Prováveis Escalações

Holanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Técnico: Louis van Gaal.

Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Estados Unidos da América

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar

Data/Horário: 03 de dezembro de 2022, 12h