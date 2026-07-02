Grêmio Português prepara programação para jogo de Portugal na Copa; confira Clube vai presentar os torcedores com camisas personalizadas O Liberal 02.07.26 16h49 Vaguinho DB é uma das atrações do evento. (Foto: Divulgação) O confronto entre Portugal e Croácia pela fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026 promete agitar as cidades de Toronto, no Canadá, e Belém na noite desta quinta-feira (2). A partir das 20h (de Brasília), as duas seleções vão jogar valendo uma vaga nas oitavas de final do Mundial, que está sendo disputado nos Estados e México, além do Canadá. Na capital paraense, o Grêmio Literário Português montou uma super programação para receber a comunidade portuguesa, sócios e torcedores da seleção lusitana. O evento será no salão principal da sede campreste. A partir das 18h30, será servido um buffet de petisco. Haverá ainda uma promoção de bebidas, onde na compra de quatro unidades, a quinta sai de graça. Para as crianças, um espaço kids foi montado com brinquedos infláveis. Jás as 300 primeiras pessoas que chegarem ao Grêmio Literário Português vão ganhar uma camisa personalizada para torcer por Portugual ao longo desta Copa do Mundo. Antes e após a partida terá show de pagode do cantor Vaguinho DB. Serviço Evento: Grêmio na Copa - Portugal x Croácia Local: Grêmio Literário Português - Av. Augusto Montenegro, bairro do Tenoné Data: 02.06.2026 Hora: A partir de 18h30 Atração: Vaguinho DB Buffet a partir das 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Seleção Brasileira ganha opção com Endrick para duelo contra a Noruega Atacante disputa vaga entre os titulares após lesão de Lucas Paquetá e afirma estar preparado para decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo 02.07.26 16h18 FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33 FUTEBOL Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 02.07.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06