Grêmio Português prepara programação para jogo de Portugal na Copa; confira

O confronto entre Portugal e Croácia pela fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026 promete agitar as cidades de Toronto, no Canadá, e Belém na noite desta quinta-feira (2). A partir das 20h (de Brasília), as duas seleções vão jogar valendo uma vaga nas oitavas de final do Mundial, que está sendo disputado nos Estados e México, além do Canadá.

Na capital paraense, o Grêmio Literário Português montou uma super programação para receber a comunidade portuguesa, sócios e torcedores da seleção lusitana.

O evento será no salão principal da sede campreste. A partir das 18h30, será servido um buffet de petisco. Haverá ainda uma promoção de bebidas, onde na compra de quatro unidades, a quinta sai de graça.

Para as crianças, um espaço kids foi montado com brinquedos infláveis. Jás as 300 primeiras pessoas que chegarem ao Grêmio Literário Português vão ganhar uma camisa personalizada para torcer por Portugual ao longo desta Copa do Mundo.

Antes e após a partida terá show de pagode do cantor Vaguinho DB.

Serviço

Evento: Grêmio na Copa - Portugal x Croácia

Local: Grêmio Literário Português - Av. Augusto Montenegro, bairro do Tenoné

Data: 02.06.2026

Hora: A partir de 18h30

Atração: Vaguinho DB

Buffet a partir das 18h30