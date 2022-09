Em protesto contra a marca, atacante canadense cobre logo da Nike em comemoração; vídeo

Após marcar um dos gols na vitória sobre o Catar, em amistoso da última sexta-feira (23), o atacante do Canadá Jonathan David cobriu a logo da Nike. O protesto do jogador foi contra o fato da Nike não disponibilizar um novo design para a seleção canadense, que conquistou uma classificação histórica para a Copa do Mundo.

Esta será primeira participação do país no Mundial desde 1986, quando a Copa foi realizada no México. Ao contrário das outras seleções, o Canadá usará o mesmo uniforme lançado em meados de 2021. Apesar de não ser uma justificativa oficial, a imprensa local reporta que a marca não acreditava na classificação do Canadá.