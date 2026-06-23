CR7 quebra recorde e Portugal goleia Uzbequistão na Copa do Mundo Primeira vitória no torneio deixa os portugueses na liderança do Grupo K e Cristiano como o primeiro a marcar em 6 Copas Junior Cunha | Especial para O Liberal 23.06.26 16h04 CR7 é o primeiro a marcar gol em 6 edições de Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Fifa.com) Portugal enfim venceu a primeira na Copa do Mundo de 2026. Em Houston, nos Estados Unidos, a seleção lusitana superou a estreia ruim contra a República Democrática do Congo e goleou Uzbequistão por 5 a 0. A partida marcou ainda uma quebra de recorde para Cristiano Ronaldo. Autor de dois gols, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar gol em seis edições de Copa do Mundo. A goleada lusitana foi completada ainda por Nuno Mendes, Nematov - contra - e Rafael Leão, marcando nos minutos finais. A vitória deixou Portugal na liderança do Grupo K com quatro pontos. Já Uzbequistão está eliminado do Mundial com duas derrotas em dois jogos. O início do jogo foi todo de Portugal. Logo com seis minutos, Cristiano Ronaldo desancantou nos Estados Unidos e marcou o primeiro gol do jogo. Dentro da área, ele bateu de primeira após cruzamento de Vitinha. O segundo de Portugal saiu 10 minutos depois, quando Nuno Mendes cobrou falta com perfeição, sem chances de defesa para o goleiro Nematov. O Uzbequistão ainda chegou a diminuir o placar aos 28 minutos com Ganiev. Mas o VAR entrou em ação e anulou o que seria um golaço. Na revisão, foi identificada falta de Fayzullaev em João Cancelo no início da jogada. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Cristiano Ronaldo anotar mais um gol. Aos 38, Bruno Fernandes engatou contra-ataque e serviu o camisa 7. De cara para o goleiro, ele bateu cruzado, no canto. Os 45 minutos finais foram protocolares para os portugueses. Com 13 minutos, o quarto gol veio com uma ajuda do goleiro Nematov. Bruno Fernandes voltou a usar a bola parada e João Félix tentou de letra. No bate e rebate na área, o goleiro do Uzbequistão acabou colocando contra o próprio gol. A conta foi fechada aos 41 minutos. Com nova participação de Bruno Fernandes, Rafael Leão concluiu com um belo chute no ângulo, fazendo o quinto de Portugal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35