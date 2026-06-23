CR7 quebra recorde e Portugal goleia Uzbequistão na Copa do Mundo

Portugal enfim venceu a primeira na Copa do Mundo de 2026. Em Houston, nos Estados Unidos, a seleção lusitana superou a estreia ruim contra a República Democrática do Congo e goleou Uzbequistão por 5 a 0.

A partida marcou ainda uma quebra de recorde para Cristiano Ronaldo. Autor de dois gols, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar gol em seis edições de Copa do Mundo.

A goleada lusitana foi completada ainda por Nuno Mendes, Nematov - contra - e Rafael Leão, marcando nos minutos finais. A vitória deixou Portugal na liderança do Grupo K com quatro pontos. Já Uzbequistão está eliminado do Mundial com duas derrotas em dois jogos.

O início do jogo foi todo de Portugal. Logo com seis minutos, Cristiano Ronaldo desancantou nos Estados Unidos e marcou o primeiro gol do jogo. Dentro da área, ele bateu de primeira após cruzamento de Vitinha.

O segundo de Portugal saiu 10 minutos depois, quando Nuno Mendes cobrou falta com perfeição, sem chances de defesa para o goleiro Nematov.

O Uzbequistão ainda chegou a diminuir o placar aos 28 minutos com Ganiev. Mas o VAR entrou em ação e anulou o que seria um golaço. Na revisão, foi identificada falta de Fayzullaev em João Cancelo no início da jogada.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Cristiano Ronaldo anotar mais um gol. Aos 38, Bruno Fernandes engatou contra-ataque e serviu o camisa 7. De cara para o goleiro, ele bateu cruzado, no canto.

Os 45 minutos finais foram protocolares para os portugueses. Com 13 minutos, o quarto gol veio com uma ajuda do goleiro Nematov. Bruno Fernandes voltou a usar a bola parada e João Félix tentou de letra. No bate e rebate na área, o goleiro do Uzbequistão acabou colocando contra o próprio gol.

A conta foi fechada aos 41 minutos. Com nova participação de Bruno Fernandes, Rafael Leão concluiu com um belo chute no ângulo, fazendo o quinto de Portugal.