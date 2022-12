Copa do Mundo 2022: Marrocos e Portugal definem vaga nas semifinais do Mundial

O Brasil foi eliminado, mas a Copa do Mundo do Catar continua. A partir das 12h, a bola vai rolar para Marrocos e Portugal, no Estádio Al Thumama. Ambas as seleções, apesar das diferentes expectativas em cima de cada uma delas, buscam surpreender e se aproximar do título inédito do Mundial.

Marrocos

Poucos imaginavam que Marrocos terminaria a fase de grupos em primeiro - com direito a vitória sobre a Bélgica - e que eliminaria a Espanha nas oitavas. Mas este tem sido o épico escrito pelos marroquinos até aqui, na Copa. O técnico, Walid Regragui, reforçou a ideia que a equipe não será o coitadinho diante dos portugueses.

"Estamos aqui para desmentir os prognósticos. Portugal é o favorito e nós somos a pedra no sapato. Vamos tentar surpreender todo mundo. Tentamos melhorar a cada jogo. Sempre disse que se saíssemos da fase de grupos seríamos difíceis de bater. Meu discurso não vai mudar, vai ser difícil vencer", afirmou.

Portugal

Já pelo lado de Portugal, quase tudo gira em torno de Cristiano Ronaldo. Reserva na goleada sobre a Suíça, rumores de uma ameaça do jogador de deixar a seleção esteve em destaque. Às vésperas do duelo contra Marrocos, o técnico português, Fernando Santos, comentou o assunto e desmentiu as especulações, apesar de ter confirmado que CR7 não gostou de ser reserva:

"O Cristiano, naturalmente, não ficou muito satisfeito. Jogou sempre a titular, a não ser contra Espanha. É normal que não tenha ficado muito satisfeito e dito 'Mister, mas acha...'. O contrário seria difícil. É normal. Foi uma conversa tranquila, onde expus os meus pontos de vista. Ele não os aceitou de forma simples, o que é normal. Nunca, em momento nenhum, me disse que queria sair da seleção nacional", garantiu Fernando.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Marrocos x Portugal

Quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Data: 10/12/2022

Horário: 12h

Local: Estádio Al Thumama

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: Iván Barton (El Salvador)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Marrocos: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Técnico: Walid Regragui

Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rubén Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Otávio; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, João Felix. Técnico: Fernando Santos.