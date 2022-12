Copa do Mundo 2022: Lesionados contra Camarões, Alex Telles e Gabriel Jesus passarão por exames

A derrota para Camarões no encerramento da primeira fase não foi a única nota negativa para a Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus deixaram o gramado com lesões e serão avaliados neste sábado (3).

De acordo com o boletim médico, Alex Telles foi substituído no segundo tempo da partida com um trauma no joelho direito. O jogador passou por avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética. O jogador chorou bastante no banco de reservas, com o risco de ficar fora do restante da Copa.

Já Gabriel Jesus se queixou de dores no joelho direito ao deixar o jogo. Após ser analisado, o jogador também será submetido a exames. Gabriel entrou na vaga do atacante Richarlison, que foi poupado. Já Alex Telles foi o escolhido para a lateral-esquerda, com a lesão do titular Alex Sandro.

A Seleção Brasileira volta a campo na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final. Acomapnhe a cobertura da partida pelo portal OLiberal.com.