Copa do Mundo 2022: Em jogo dos desesperados, Croácia e Canadá jogam pelo grupo F

Após tropeçarem na rodada de abertura do grupo F da Copa do Mundo 2022, Croácia e Canadá fazem o jogo de desesperados. Ambos ainda buscam a primeira vitória neste Mundial e podem chegar em situação crítica na terceira e última rodada da fase de grupos. A partida ocorre neste domingo (25), às 13h, no Estádio Internacional Khalifa.

Vice-campeã em 2018, a Croácia ficou aquém no empate sem gols contra Marrocos. O resultado pode deixar os croatas em apuros, especialmente pela última rodada ser contra a Bélgica, considerada favorita à primeira posição no grupo. Em caso de vitória no duelo com os canadenses, a equipe de Luka Modric e Mateo Kovacic dependerão apenas de si para avançar.

Já o Canadá, apesar da derrota, surpreendeu a todos. A equipe teve várias chances para não apenas empatar, mas até mesmo derrotar a Bélgica na primeira rodada. Mas o goleiro Thibaut Courtois, que até pênalti defendeu, foi a pedra no caminha da equipe norte-americana.

Os grandes destaques do Canadá na estreia foi a dupla de meio-campo Eustáquio e Hutchinson, responsáveis por recuperar as bolas desde o campo de defesa e fazer a ligação com os homens de ataque. Resta saber se o time encontrará forças para despachar a Croácia.

Ficha técnica

2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2022

Data: 27 de novembro

Hora: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Al Rayyan, no Catar

Arbitragem: Andrés Matonte (Uruguai)

Auxiliares: Nicolás Taran (Uruguai) e Martín Soppi (Uruguai)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Vlasic (Pasalic), Perisic e Kramaric. Técnico: Zlatko Dálic.

Canadá: Canadá: Brojan; Johnston, Steven Vitória e Miller; Laryea, Hutchinson, Eustáquio, Buchanan, Davies e Hoilett; Jonathan David. Técnico: John Herdman.