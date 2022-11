Copa do Mundo 2022: Contra a Espanha, Alemanha pode ser eliminada neste domingo (27)

Quando o sorteio colocou Alemanha e Espanha contra Japão e Costa Rica pelo grupo E da Copa do Mundo do Catar, foi unânime a ideia que as seleções europeias avançariam. No entanto, neste domingo (27), às 16h, no Estádio Al Bayt, os alemães jogam a vida neste Mundial contra os espanhóis.

Na estreia, a Seleção Alemã até fez um primeiro tempo que foi bastante elogiado. No entanto, a volta para o intervalo foi trágica e o time tomou uma virada improvável do Japão. Agora, a Alemanha tenta evitar ser eliminada na primeira fase pela segunda Copa consecutiva.

Para o duelo contra a Espanha, a equipe pode ter uma novidade: o atacante do Bayern Leroy Sané, que foi cortado do duelo contra o Japão por uma lesão no joelho, deve estar à disposição do técnico Hansi Flick (mesmo sem estar 100%.

Espanha

O clima em torno da Seleção Espanhola mudou. Se a desconfiança, principalmente de torcedores e imprensa local, pairava sob a Fúria, a goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica mudou muitas 'verdades' que se tinha em relação à equipe.

Apesar do adversário ser um dos candidatos a ser a pior seleção desta Copa, o desempenho espanhol mostrou a força que a equipe tem. A tendência é que o técnico Luis Enrique faça apenas uma alteração: a entrada de Pau Torres na zaga, no lugar do volante Busquets. Com isso, Rodri, que jogou na defesa contra a Costa Rica, deve voltar ao meio-campo. Vale lembrar, em caso de vitória, a Espanha já estará classificada.

Ficha técnica

2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2022

Data: 27 de novembro

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor

Arbitragem: Danny Makkelie (Holanda)

Auxiliares: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)

Quarto árbitro: István Kovács (Romênia)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

Prováveis escalações

Alemanha: Alemanha: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck e Raum; Gundogan e Kimmich; Muller, Musiala e Gnabry; Havertz (Sané). Técnico: Hans Flick.

Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Alba; Pedri, Rodri e Gavi; Ferrán Torres, Dani Olmo e Asensio. Técnico: Luis Enrique.