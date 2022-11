Copa do Mundo 2022: Com gol na reta final, Alemanha empata com a Espanha e se mantém viva

No jogo mais aguardado da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, a Alemanha empatou em 1 a 1 com a Espanha, pelo grupo E. Com o resultado, a decisão dos classificados ficou para a última rodada. Morata e Fullkrug marcaram os gols das equipes. A partida foi disputada na tarde deste domingo (27), no Estádio Al Bayt.

A partida

Desde o início da partida, a Espanha foi quem começou melhor, tendo as chances mais perigosas. Enquanto isso, a Alemanha buscava responder nos contra-ataques e nas bolas paradas. Aliás, foi assim, em jogada a aérea, que os alemães chegaram a marcar no primeiro tempo, com o zagueiro Rüdiger. No entanto, o VAR pegou o impedimento.

VEJA MAIS

Os gols só foram sair no segundo tempo. Primeiro, aos 16 minutos, o atacante Morata, que havia acabado de entrar na partida, recebeu o passe na primeira trave de Jordi Alba. O centroavante se adiantou na marcação de Süle e mandou para o fundo do gol. 1 a 0 Espanha.

No entanto, o herói alemão também foi um centroavante que entrou na etapa final. O estreante em Copas Füllkrug aproveitou uma jogada de Klostermann, que puxou em velocidade pela direita. Ele tocou para Musiala, que passou pela marcação e deixou para Füllkrug. Livre, o artilheiro dominou e fuzilou para o gol.

Cenário

Com o resultado, a Espanha permanece na liderança do grupo com quatro pontos. O Japão tem três, a Alemanha tem um e a Costa Rica zero. Os alemães voltam a campo na quinta (1°), às 16h, contra o lanterna, no próprio Estádio Al Bayt. Já os espanhóis encaram os japoneses, no mesmo dia e horário, no Estádio Internacional de Khalifa.