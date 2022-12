Copa do Mundo 2022: com Di María no banco, Argentina busca vaga nas quartas diante da Austrália

A Argentina encara a Austrália neste sábado (3) em duelo decisivo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. A "albiceleste" chega após terminar a primeira fase na liderança do Grupo C, enquanto a Austrália ficou na segunda colocação do Grupo D. O jogo começa às 16h (de Brasília) no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Argentina: Papu ou Correa?

O técnico Lionel Scaloni tem problemas para escalar o time hermano. O atacante Ángel Di María tem um desconforto na perna esquerda e não será titular. Ele não teve lesão detectada em exames e, por isso, fica no banco de reservas neste sábado.

Dois jogadores brigam pela vaga na ponta esquerda: Papu Gómez e Ángel Correa - tendência é que a posição fique com o primeiro, apesar de que ambos treinaram no time titular na última movimentação da equipe antes da partida, na sexta-feira.

Provável escalação da Argentina

Emiliano Martínez;

Molina, Cristian Romero, Otamendi e Acuña;

Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister;

Papu Gómez ou Ángel Correa, Lionel Messi e Julián Álvarez.

Austrália supera expectativas

Talvez a principal surpresa das oitavas, a Austrália chega para o duelo para provar seu valor. O próprio técnico Graham Arnold ponderou, durante entrevista coletiva, que o confronto trata-se de "um grande 1%", referindo-se às chances de vencer a seleção sul-americana. Em contrapartida, tentou motivar seus jogadores provocando os grandes rivais do Brasil.

"É um jogo totalmente novo, um jogo único, e tudo pode acontecer em jogos únicos. Não há nenhum desrespeito pela Argentina nem nada disso, mas é 11 contra 11; são 10 camisas azuis contra 10 camisas amarelas. É uma batalha, é uma guerra, e nós temos que lutar e se certificar de que os jogadores estejam em ótima forma física e mental", avaliou.

Provável escalação da Austrália

Mat Ryan;

Degenek, Souttar, Rowles e Behich;

Mooy, McGree, Irvine, Leckie e Goodwin;

Duke.

Disparidade

O elenco australiano é módico perto da Argentina em termos de valor de mercado. Somente o atacante Lautaro Martínez, que joga na Inter de Milão (Itália), é avaliado em 99 milhões de euros, mais que o dobro da soma de todo o elenco da Austrália (38 milhões de euros). Os dados são do CIES Football Observatory.