Argentina x Austrália: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/12) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Argentina x Austrália disputam neste sábado (03/12) as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argentina x Austrália ao vivo?

A partida Argentina x Austrália pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelo canal de Youtube Cazé TV e pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Argentina x Austrália​ chegam para o jogo?

Na sua estreia pela Copa do Mundo 2022, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1. Depois, a equipe venceu o México e a Polônia, ambos por 2 a 0.

Já a Austrália iniciou sua jornada com uma derrota de 4 a 1 para a França, que foi seguida de duas vitórias contra Tunísia e Dinamarca, ambas por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Austrália: ​Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie e McGree; Duke. Técnico: Graham Arnold.

FICHA TÉCNICA

Argentina x Austrália

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Catar

Data/Horário: 03 de dezembro de 2022, 16h