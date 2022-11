Copa do Mundo 2022: Anime exibido no Brasil nos anos 90 'previu' vitória do Japão contra a Alemanha

A “zebra” já deu as caras na Copa do Mundo do Catar. Primeiro foi a Arábia Saudita, que venceu de virada a Argentina por 2 a 1 e, posteriormente, o Japão, que também de virada, derrotou a poderosa Alemanha por 2 a 1. Mas o país dos animes, “já sabia” do resultado. Um anime chamado “Super Campeões”, que foi exibido nos anos 1990, “previu” a vitória dos japoneses diante dos alemães.

A vitória nipônica foi “prevista” em um dos episódios, onde aparece o placar de 2 a 1 em um jogo entre Japão e Alemanha, comandado pelo time do Capitão Tsubasa, que ganhou fãs brasileiros quando o anime foi exibido no Brasil.