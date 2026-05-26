Copa do Brasil: Corinthians encara Inter e Palmeiras pega Fortaleza nas oitavas; veja duelos Estadão Conteúdo 26.05.26 12h11 A CBF definiu nesta terça-feira, 26, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O atual campeão Corinthians terá pela frente o Internacional, enquanto o Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza. As oitavas da Copa do Brasil serão disputadas apenas no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Os confrontos de ida estão previstos para acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta devem ocorrer em 5 e 6 de agosto. A final acontece em 6 de dezembro, pela primeira vez em partida única. O finalista garante vaga na Libertadores, e o vice na fase prévia do torneio continental. As oitavas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis. Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas de final deste ano foram colocados em um pote único. Ou seja, sem restrições de confronto, incluindo clássicos locais. O primeiro duelo sorteado foi justamente entre Fluminense e Vasco, o que reduzirá a participação dos times do Rio de Janeiro a apenas uma equipe nas quartas de final. Botafogo e Flamengo foram eliminados ainda na quinta fase, respectivamente, pela Chapecoense - que encara o Cruzeiro - e pelo Vitória - que enfrenta o Athletico Paranaense. Defendendo o título, o Corinthians terá pela frente o Inter. As equipes se enfrentaram na final da Copa do Brasil de 2009, quando o time paulista, liderado por Ronaldo Fenômeno, conquistou o título. Diferentemente da final daquele ano, quando o time paulista joga a segunda partida no campo do adversário, desta vez os corintianos decidem a vaga em casa. O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, reeditando o confronto das oitavas de final de 2023, quando a equipe paulista eliminou os cearenses por 3 a 1 no placar agregado. Assim como naquela ocasião, o time de Abel Ferreira decide a vaga fora de casa. O Santos, de Neymar, vai enfrentar o Remo, equipe que derrotou no primeiro turno do Brasileirão. Já o Juventude, responsável por eliminar o São Paulo, terá pela frente o Atlético-MG. O Mirassol, classificado para as oitavas de final da Libertadores, tentará avançar no mata-mata nacional diante do Grêmio. VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL* - Vasco x Fluminense - Internacional x Corinthians - Mirassol x Grêmio - Athletico Paranaense x Vitória - Atlético-MG x Juventude - Santos x Remo - Chapecoense x Cruzeiro - Palmeiras x Fortaleza *Times à direita decidem a vaga em casa Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil sorteio oitavas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 futebol Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia 26.05.26 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 profissionalização Remo anuncia parceria com plataforma de gestão usada por clubes da Série A Sistema promete organizar informações de vários departamentos do clube e oferecer mais transparência 26.05.26 12h26