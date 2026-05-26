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Copa do Brasil: Corinthians encara Inter e Palmeiras pega Fortaleza nas oitavas; veja duelos

Estadão Conteúdo

A CBF definiu nesta terça-feira, 26, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O atual campeão Corinthians terá pela frente o Internacional, enquanto o Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza.

As oitavas da Copa do Brasil serão disputadas apenas no segundo semestre, após a Copa do Mundo. Os confrontos de ida estão previstos para acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta devem ocorrer em 5 e 6 de agosto. A final acontece em 6 de dezembro, pela primeira vez em partida única. O finalista garante vaga na Libertadores, e o vice na fase prévia do torneio continental.

As oitavas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase. Caso haja igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga para as quartas será decidida nos pênaltis.

Assim como na edição anterior, os 16 classificados para as oitavas de final deste ano foram colocados em um pote único. Ou seja, sem restrições de confronto, incluindo clássicos locais. O primeiro duelo sorteado foi justamente entre Fluminense e Vasco, o que reduzirá a participação dos times do Rio de Janeiro a apenas uma equipe nas quartas de final. Botafogo e Flamengo foram eliminados ainda na quinta fase, respectivamente, pela Chapecoense - que encara o Cruzeiro - e pelo Vitória - que enfrenta o Athletico Paranaense.

Defendendo o título, o Corinthians terá pela frente o Inter. As equipes se enfrentaram na final da Copa do Brasil de 2009, quando o time paulista, liderado por Ronaldo Fenômeno, conquistou o título. Diferentemente da final daquele ano, quando o time paulista joga a segunda partida no campo do adversário, desta vez os corintianos decidem a vaga em casa.

O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza, reeditando o confronto das oitavas de final de 2023, quando a equipe paulista eliminou os cearenses por 3 a 1 no placar agregado. Assim como naquela ocasião, o time de Abel Ferreira decide a vaga fora de casa.

O Santos, de Neymar, vai enfrentar o Remo, equipe que derrotou no primeiro turno do Brasileirão. Já o Juventude, responsável por eliminar o São Paulo, terá pela frente o Atlético-MG. O Mirassol, classificado para as oitavas de final da Libertadores, tentará avançar no mata-mata nacional diante do Grêmio.

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL* - Vasco x Fluminense - Internacional x Corinthians - Mirassol x Grêmio - Athletico Paranaense x Vitória - Atlético-MG x Juventude - Santos x Remo - Chapecoense x Cruzeiro - Palmeiras x Fortaleza *Times à direita decidem a vaga em casa

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