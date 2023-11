Conversa de Neymar pedindo nudes para criadora de conteúdo adulto é vazada nas redes sociais

Uma suposta troca de mensagens de Neymar com a criadora de conteúdo adulto e streamer, Aline Farias, foi exposta nas redes sociais nesta segunda-feira (27). No print da conversa, divulgada pelo perfil Pronto Faley, no Instagram, o jogador pede para a moça mandar fotos íntimas e acaba virando assinante da plataforma para ter acesso ao conteúdo erótico de Aline. A polêmica surge após uma tentativa de reconciliação de Neymar com ex-namorada, Bruna Biancardi.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

“Tem nudes? Quando tiver em São Paulo eu aviso sim”, escreveu Neymar. Aline responde: “Tem vários”. Em seguida, o camisa 10 pediu: “Qual é? Quero ver”. A jovem logo envia um link de uma plataforma de conteúdo adulto, na qual divulga algumas fotos sensuais. "Mas tem que me falar o que achou depois, hein", pede a moça.



VEJA MAIS



Após o envio do link, Neymar afirmou que não conseguiu ver as fotos íntimas. A influenciadora avisou: “Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem umas outras fotos. Vou dormir, se cuida, anjo. Boa noite. Depois te ensino melhor, se tu não conseguires”, disse. Na sequência da conversa, Neymar mandou uma foto confirmando que conseguiu acesso ao conteúdo. “Tô aqui vendo”, escreveu, colocando um emoji de fogo.