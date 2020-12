Contra o Goiás, Corinthians irá homenagear o menino Luiz Eduardo

Contra o Goiás, o Corinthians vai jogar com uma homenagem na camisa. Cada jogador do Timão levará no uniforme o nome de Luiz Eduardo, de 11 anos, abaixo de sua própria identificação.

O garoto comoveu o Brasil depois que seu forte depoimento sobre discriminação racial viralizou nas redes sociais e fez a imprensa e a sociedade refletirem sobre o racismo no futebol.

Com essa mensagem no jogo contra o Goiás, hoje, às 20h, na Neo Química Arena, o Corinthians espera contribuir para sensibilizar torcedores e rivais e ampliar o debate sobre a questão racial no Brasil.

