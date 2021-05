Conselho do Flamengo aprova mais um patrocínio; camisa passa a valer R$ 130 milhões pela temporada

O Conselho de Administração do Flamengo aprovou, nesta sexta, o contrato com a ABC da Construção, novo patrocinador do uniforme do futebol do clube. O contrato é válido até dezembro e a empresa passa a estampar sua marca no calção dos jogadores a partir deste sábado, na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A bola rola no Maracanã, na decisão, a partir das 21h05.

Agora, o uniforme rubro-negro conta com oito patrocinadores, além do fornecedor de material esportivo. De acordo com os números publicados por Paulo Cesar Pereira, vice-presidente de Secretaria Geral do clube, o valor do uniforme do Flamengo alcançou os R$ 131,8 milhões por ano.

Confira os valores publicados pelo dirigente do Flamengo:

Adidas: R$ 38 milhões

BRB: R$ 32 milhões

Mercado Livre: R$ 18 milhões

Sportsbet.io: R$ 11,5 milhões

Total: R$ 7,5 milhões

Tim: R$ 4 milhões

Havan: R$ 10 milhões (anualizado)

ABC da Construção: R$ 5,6 milhões (anualizado)

Moss: R$ 5,2 milhões (anualizado)