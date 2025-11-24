Conselheiros do Corinthians adiam votação de reforma do estatuto que pode dar voto ao torcedor Estadão Conteúdo 24.11.25 22h42 O Conselho Deliberativo do Corinthians decidiu adiar a votação que poderia aprovar a reforma do estatuto do clube. Os conselheiros se reuniram no Parque São Jorge nesta segunda-feira, 24, quando deveriam votar e propor alterações no anteprojeto, mas optaram, em decisão unânime, por suspender a reunião para que o plano seja debatido mais amplamente. Conforme o acordado, serão realizadas nove audiências públicas, entre dezembro e fevereiro, para que as mudanças sejam debatidas com a participação de torcedores e sócios, não apenas conselheiros. A votação no Conselho deve ser em fevereiro, antes da decisão final, em assembleia de sócios prevista para março. "Não se trata de retardar o debate, e sim de dar amplitude e democracia para que todos possam participar, inclusive o torcedor. Por isso, em vez de uma sessão do Conselho, serão nove sessões de audiência pública. Qualquer torcedor que tiver interesse vai poder vir e debater", afirmou Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do clube e um dos autores do requerimento de adiamento Veja as datas das audiências: 04/12 08/12 16/12 21/01 23/01 26/01 29/01 02/02 04/02 Entre os principais pontos da reforma estão a criação de uma nova modalidade de sócio-torcedor com direito a voto e a ampliação de três para quatros anos nos mandatos de presidente e conselheiros. Duas de três propostas duas contemplam o sócio-torcedor com a possibilidade de participar da eleição para presidente, 1º vice e 2º vice-presidente. Atualmente somente membros do clube associativo são quem tem direito a voto no Corinthians. Segundo documento divulgado pelo clube, é prevista a criação de uma categoria intitulada "Sócio de Futebol" que dá direito a voto ao filiado no programa Fiel Torcedor. A modalidade não dá o direito de concorrer a eleições ou desfrutar das instalações da sede. Para poder votar será necessário: Primeira Proposta: estar em dia com o Fiel Torcedor e pagar ininterruptamente por 4 (quatro) anos uma taxa especial de 50% da contribuição associativa patrimonial individual mensal. Segundo documento divulgado pelo clube, é prevista a criação de uma categoria intitulada "Sócio de Futebol" que dá direito a voto ao filiado no programa Fiel Torcedor. A modalidade não dá o direito de concorrer a eleições ou desfrutar das instalações da sede. Para poder votar será necessário: Segunda Proposta: estar em dia com o Fiel Torcedor e realizar o pagamento do mesmo valor de título associativo exigido dos demais associados; e ter pago ininterruptamente por 4 (quatro) anos a taxa especial de 1/3 da contribuição associativa patrimonial individual mensal. Após seis anos ininterruptos de adimplência, o Sócio de Futebol poderá migrar para o quadro social, adquirindo os direitos previstos no Estatuto sem necessidade de aquisição de título patrimonial, como, por exemplo, concorrer a eleições no clube. O sócio-torcedor com direito a voto era reivindicação antiga dos corintianos e foi pauta em manifestações realizadas por torcidas organizadas ao longo de 2025, ano marcado pelo impeachment de Augusto Melo por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, escândalo do uso de cartões corporativos por ex-dirigentes e agravo da crise financeira. AMPLIAÇÃO DE MANDATOS O documento também amplia de três para quatro anos os mandatos da diretoria e membros do Conselho Deliberativo (CD), Mesa Diretora do CD, Conselho de Orientação (Cori), Conselho Fiscal e Comissão de Ética. Em uma das propostas, a eleição presidencial ocorreria em dois turnos. Em contrapartida, a possibilidade de reeleição ficou limitada, especialmente para o cargo de presidente, que não poderá se reeleger e poderá ser eleito apenas uma única vez, ainda que não consecutiva. Aos vice-presidentes se aplica a vedação à reeleição consecutiva, assim como para membros da Mesa Diretora e membros do Cori. Já a Comissão de Ética irá permitir uma única recondução para membros eleitos. SAF A reforma no estatuto do Corinthians cita também a possibilidade de constituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que deverá ser aprovada pela Assembleia Geral de Associados após manifestação favorável do Cori e do Conselho Deliberativo. A deliberação deve ser precedida por auditoria independente. A mudança veda a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos sob o argumento de "assegurar que a gestão e o controle institucional permaneçam sob responsabilidade dos associados". O novo estatuto permitira ainda ao clube recorrer a uma recuperação judicial, prevista na Lei da SAF. Além disso, o estatuto permite que a entidade constitua, nos termos da legislação em vigor, sociedade empresária para explorar as atividades próprias (diretamente ou em parceria), administrar o futebol amador e/ou profissional. Nesses casos, o Corinthians deverá deter, necessariamente, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da sociedade empresária correspondente. Essa sociedade deve destinar, no mínimo, 10% (dez por cento) de sua receita líquida para o clube. CEO E RIGIDEZ FINANCEIRA A nova estrutura de governança estabelece a figura do Chief Executive Officer (CEO), que deve ser selecionado mediante processo público conduzido por empresa especializada. O CEO terá um contrato de até quatro anos e sua remuneração estará condicionada ao atingimento de metas de desempenho. O Corinthians chegou a ter um CEO em 2024, com Fred Luz, ex-Flamengo, sendo escolhido para o cargo durante a gestão Augusto Melo. Ele acabou saindo do cargo meses depois por falta de alinhamento com a diretoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians estatuto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18