"Conquistar a Supercopa seria muito importante para a confiança do Barcelona", diz Rivaldo

Neste domingo, o Barcelona vai disputar a final da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao às 17h (de Brasília). Em entrevista ao site de apostas Betfair, o craque Rivaldo afirmou que isso pode trazer um impacto muito positivo ao ânimo da equipe catalã.

- O clube terá uma grande vantagem sobre o Real Madrid para poder conquistar um título importante, e assim se fortalecer para o restante da campanha. Numa fase em que o Barça está apostando mais na juventude, seria excelente lhes dar o primeiro sabor de títulos para que eles pudessem ganhar maior confiança dentro de campo.

- Na verdade, isso poderia ter reflexos nas outras competições como o Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões - afinal, com um título embolsado é claro que os jogadores terão outro tipo de autoconfiança daí em diante. Tendo em conta a tradição do clube e a qualidade de seus jogadores, o Barcelona é favorito nesta final e com certeza terá aqui uma boa chance de levantar um troféu e embalar na temporada.

Ter Stegen é o melhor goleiro que vi atuar no BarcelonaRivaldo rasgou elogios a Ter Stegen, que desde 2016 é titular absoluto na meta do Barça: “O alemão Ter Stegen voltou a ser decisivo na classificação do Barcelona para a Final da Supercopa Espanhola com defesas impossíveis durante a partida e pegando dois pênaltis na disputa”, disse Rivaldo.

- É difícil encontrar mais adjetivos para avaliar suas qualidades, pois além de conseguir defesas impossíveis dentro do gol, ele também tem imensa qualidade jogando com os pés, o que o torna um dos melhores e mais completos goleiros do mundo atualmente.

- Pessoalmente, não me recordo de ver um goleiro tão bom no Barcelona. Mesmo na minha época, o Barcelona teve bons goleiros, mas nenhum como esse. Também se fala que o Victor Valdés foi muito bom, e eu próprio acompanhei seus primeiros passos no clube, e embora ele tivesse um estilo similar ao de Ter Stegen, especialmente nos tempos de Guardiola, eu continuo achando que o alemão é melhor.

Dembélé é um excelente jogador quando está focado- Eu já comentei várias vezes que o Ousmane Dembélé é um excelente jogador com qualidades incríveis, então ele só precisa não se distrair e focar no futebol e no Barcelona. Ele teve uma boa atuação contra a Real Sociedad, tem as qualidades para fazer a diferença em campo e pode até se beneficiar de uma eventual saída do Lionel Messi no verão para finalmente se firmar como uma das referências do time. Ele tem grande habilidade com a bola, consegue jogar com os dois pés e tem grande personalidade, então, ele só precisa concentrar para impressionar todo mundo.

Aposta nos jovens sempre tem risco- O Ronald Koeman vem recebendo vários elogios por estar apostando nos jovens jogadores do clube, mas como eu sempre digo, é importante não colocar demasiada responsabilidade nos meninos muito cedo. No momento o time está vencendo e isso torna tudo mais fácil, mas quando as vitórias não surgirem alguns dos jogadores mais novos podem sentir esse peso.

- De qualquer forma, eu penso que o Koeman está dosando bem as coisas com a utilização de outros mais experientes como Jordi Alba, Sergio Busquets ou Lionel Messi, então, há que se respeitar o trabalho do holandês que vem dando alguns frutos”, afirmou o craque.

Rivaldo destacou a diferença na abordagem em relação aos novatos pelos técnicos dos dois maiores times da Espanha.

- Ao contrário dele (Koeman), o Zidane tem deixado cair essa aposta no Real Madrid e jogadores como Valverde, Rodrygo ou Vinicius Junior estão jogando menos do que na temporada anterior. Não sabemos o que está por trás dessa decisão, porém eu não acredito que no caso do Vinícius, o Zidane o esteja penalizando por uma suposta falta de atenção numa palestra. Se isso acontecesse, o técnico deveria conversar com o jogador, alertá-lo e até eventualmente lhe dar uma multa, mas nunca se prejudicar ao não colocar em campo um jogador que poderia ser decisivo em vários jogos.

É bom ver o Manchester United se reerguendoRivaldo falou à Betfair sobre a atual temporada da Premier League, que tem trazido alguns resultados surpreendentes no Reino Unido.

- O time do Manchester United assumiu a ponta da tabela na Premier League após várias temporadas de dificuldades com a saída de Alex Ferguson, e o time parece estar se reerguendo e tentando voltar a brigar pelo título de campeão inglês. Agora, terá um jogo importante com o Liverpool – atual vice-líder – e embora todas as partidas sejam difíceis e importantes dentro da Premier League, esse será um grande teste para confirmar se esse United está realmente voltando para a ribalta do futebol.

- Tendo um bom elenco e jogando cada vez melhor, é claro que uma vitória em Anfield seria especial e muito animadora para o time de Solskjaer, notando que a ausência de torcida jogará em seu favor nesta ocasião, pois enfrentar o Liverpool com um Anfield lotado seria muito mais complicado. Mas ainda é muito cedo na campanha, pois nem sequer terminamos o primeiro turno e há muitos times próximos que irão brigar pelo título como Liverpool, Manchester City, Tottenham. Esse será um duelo seguido em todo mundo e eu não serei exceção, afinal teremos dois dos melhores times de Inglaterra se confrontando numa partida de grande importância no Campeonato Inglês.

- Como brasileiro, e existindo compatriotas meus em ambos os times, não irei torcer por nenhum em particular, mas sim usufruir desse grande jogo. Na minha opinião, o fato de o jogo não ter torcida pode ser benéfico para o time visitante, então, vamos ver se o bom momento do Manchester United pode ser suficiente para trazer pontos de um dos campos mais difíceis em todo o mundo”, finalizou o embaixador da Betfair.