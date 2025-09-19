Conmebol reconhece erro em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes na Libertadores Estadão Conteúdo 19.09.25 12h44 A Conmebol reconheceu nesta sexta-feira, 19, o erro do árbitro Andrés Rojas (Colômbia), em Flamengo x Estudiantes, ao expulsar Gonzalo Plata. Na análise da entidade, o atacante rubro-negro, que foi advertido com o segundo cartão amarelo, não cometeu infração ao disputar a bola com o defensor argentino na reta final do segundo tempo. No entanto, por não ter sido um vermelho direto, o lance não pôde ser analisado pelo VAR. "No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", explicou a entidade. O lance não pôde ser revisado, mas o VAR chegou a analisar as câmeras. Nos áudios divulgados pela Conmebol, a arbitragem chegou a buscar a possibilidade de chamar Rojas para rever uma possível penalidade - no entendimento que foi o zagueiro do Estudiantes quem cometeu a infração no lance. No entanto, como a falta ocorreu fora da grande área, logo não é passível de revisão, pelo protocolo do VAR. No áudio, é possível escutar a arbitragem de vídeo dizendo que "não pode entrar" na análise desse lance e, portanto, não chama o árbitro Rojas, que segue com a partida após a expulsão de Plata. Apenas gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e confusão de identidade - quando o árbitro adverte indevidamente um jogador que não cometeu infração - são lances em que cabem a interferência do VAR. O Flamengo pode buscar, junto à Conmebol, uma reversão no quadro, para permitir que Plata atue na partida de volta, já na próxima semana, na Argentina. Caso semelhante ocorreu em 2018, quando o zagueiro Dedé foi expulso incorretamente na partida entre Boca Juniors e Cruzeiro, em La Bombonera. O clube mineiro conseguiu que o cartão fosse anulado, e o zagueiro estivesse à disposição na volta, no Mineirão. O episódio desta quinta-feira incomodou a comissão técnica e os diretores do Flamengo, como Filipe Luís e José Boto. A torcida flamenguista também vaiou bastante o árbitro na saída do campo. Quando Plata foi expulso, o time vencia por 2 a 0. Depois, sofreu um gol já na reta final da partida e decide a vaga às semifinais com uma vantagem menor do que o esperado. "O resultado final foi muito condicionado pela arbitragem", disparou um irritado Samuel Lino. "Os erros cometidos hoje prejudicaram a gente. Este gol que eles fizeram hoje foi consequência do que a arbitragem fez no jogo. Para nós, tudo, e para eles, nada", continuou, sobre a anotação de faltas e distribuição de cartões. José Luis Boto, diretor de futebol do Flamengo, foi outro que não poupou críticas à arbitragem e disse que vai pedir à Conmebol uma análise minuciosa da atuação de Rojas. "Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar na volta. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isso não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipe. Um jogador do Estudiantes fez uma falta muito feia sobre o Arrascaeta no primeiro tempo, e o árbitro nem amarelo deu. E era o segundo amarelo. Para nós, transformam um pênalti na expulsão de um jogador nosso", disparou o dirigente O Flamengo recebe o Vasco no próximo domingo, pelo Brasileirão. Depois, volta a encarar o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Flamengo Estudiantes erro expulsão Plata COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00