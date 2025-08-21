Conmebol promete 'máxima firmeza' e condena violência em jogo da Sul-Americana Estadão Conteúdo 21.08.25 11h42 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) condenou "firmemente" o episódio de grave violência ocorrida em jogo da Copa Sul-Americana, entre Independiente e Universidad de Chile, na noite de quarta-feira. A entidade prometeu agir com "máxima firmeza" no caso, que será analisado pela Comissão Disciplinar. "A Confederação expressa seu repúdio e condena firmemente os atos de violência registrados dentro e fora do estádio. A CONMEBOL está em contato permanente com as autoridades de segurança e acompanha de perto a situação das pessoas afetadas. A instituição também agirá com a máxima firmeza, de acordo com o regulamento da Comissão Disciplinar", registrou a entidade, em nota. A confederação informou que está no processo de coleta de informações do caso ocorrido no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, para municiar a investigação da Comissão Disciplinar para "aplicação das sanções correspondentes". "A Confederação reafirma seu compromisso com a erradicação da violência no futebol e insta todos os clubes participantes de suas competições, na qualidade de responsáveis pela segurança quando atuam como anfitriões, a adotarem as máximas medidas de prevenção e controle, para garantir que fatos desta natureza não voltem a se repetir." Com a nota, a Conmebol indicou que a eventual punição deve recair sobre o Independiente, time que sediou a partida, válida pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. De acordo com o artigo 8 do Código Disciplinar da Conmebol, o clube mandante é responsável pela segurança do evento. As punições previstas pelo regulamento vão de desclassificação do torneio em andamento à exclusão de futuras competições. Há até a possibilidade de suspensão por diversos anos nas competições organizadas pela Conmebol, caso da Sul-Americana e da Copa Libertadores. O caso ganhou repercussão internacional e motivou também uma mensagem de condenação por parte do presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Condeno energicamente a impactante violência que levou ao cancelamento da partida de volta das oitavas de final da Copa sul-americana. A violência não tem espaço no futebol: jogadores, torcedores, funcionários, árbitros e todos que gostam do nosso lindo esporte devem poder fazê-lo sem medo." "Por parte da Fifa, nossos pensamentos estão com todas as vítimas inocentes, ao mesmo tempo em que esperamos que as autoridades competentes imponham sanções exemplares contra os autores desses atos terríveis", complementou Infantino CENAS DE SELVAGERIA As cenas caóticas em Avellaneda na partida da volta das oitavas de final da Sul-Americana começaram na volta do intervalo. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida. Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária. Parte dos torcedores locais conseguiram acessar a área dos visitantes e encurralou dezenas de chilenos. Um deles chegou a cair do lugar mais alto do estádio. Fotos e vídeos de extrema violência tomaram conta das redes sociais nas últimas horas, com cenas de agressão, sangue e humilhação. Antes dos momentos mais graves de violência, jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu. Inicialmente, a arbitragem paralisou o jogo. Pouco depois, a Conmebol determinou o cancelamento da partida, o que significa que a disputa não será retomada. E a decisão sobre o resultado caberá as autoridades disciplinares da confederação. "A Diretoria de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, devido à falta de garantias de segurança do clube local e das autoridades de segurança locais para garantir a continuidade da partida entre Independiente (ARG) e Universidad de Chile (CHI) pelas oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana de 2025, a partida foi cancelada", informou a Conmebol. 