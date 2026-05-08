Conmebol explica cancelamento de jogo do Flamengo e encaminha caso para comissão disciplinar

A Conmebol oficializou, nesta sexta-feira, 8, o cancelamento da partida entre Flamengo e Independiente de Medellín, interrompido na noite de quinta, por causa de uma tentativa de invasão ao gramado do Estádio Atanasio Girardot. De acordo com a entidade, a decisão foi tomada "devido à falta de garantias de segurança por parte do clube mandante e das autoridades competentes".

"Considerando que todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da CONMEBOL foram aplicados, o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as devidas determinações. Todas as informações relacionadas aos eventos ocorridos dentro e fora do estádio serão encaminhadas ao Comitê Disciplinar da CONMEBOL", informou a entidade.

Em protesto contra os dirigentes da equipe colombiana pela má fase e crise em campo, poucos setores do Atanasio Girardot foram ocupados para a partida desta quinta. Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia.

Por causa da situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários.

Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.