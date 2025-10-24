Conmebol define Wilmar Roldán como árbitro de Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores Estadão Conteúdo 24.10.25 20h03 A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as equipes de arbitragem para os jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores. O confronto entre Palmeiras e LDU, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, será comandado pelo colombiano Wilmar Roldán, um dos nomes mais experientes do quadro da entidade. Roldán, de 45 anos, será auxiliado pelos compatriotas Jhon Gallego e David Fuentes, enquanto o árbitro de vídeo será David Rodríguez, também da Colômbia. O Palmeiras precisa vencer por mais de três gols de diferença para avançar à final, após a derrota por 3 a 0 sofrida em Quito, no jogo de ida. O histórico do juiz com o clube paulista é extenso. Em 13 partidas apitadas, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A única vez em que o Palmeiras perdeu com Roldán em campo foi justamente para a LDU, em 2009, também pela Libertadores, em Quito. A última atuação do árbitro em um jogo da equipe alviverde foi na goleada por 6 a 0 sobre o Bolívar, ainda na fase de grupos da atual edição. A escolha ocorre em meio a uma sequência de partidas marcadas por reclamações da arbitragem envolvendo o time paulista. Na derrota para o Flamengo por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, a comissão técnica demonstrou forte insatisfação com as decisões em campo. Já no revés diante da LDU, as críticas foram mais contidas, ofuscadas pelo desempenho abaixo do esperado, principalmente no primeiro tempo. Para o outro duelo da semifinal, entre Flamengo e Racing, a entidade designou o chileno Piero Maza como árbitro principal. Ele será auxiliado pelos compatriotas Claudio Urrutia e José Retamal, com Juan Lara responsável pelo VAR. O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal, e agora joga por um empate na quarta-feira, às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, para garantir vaga na decisão da Libertadores Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07