Conmebol define Wilmar Roldán como árbitro de Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores

Estadão Conteúdo

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as equipes de arbitragem para os jogos de volta das semifinais da Copa Libertadores. O confronto entre Palmeiras e LDU, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, será comandado pelo colombiano Wilmar Roldán, um dos nomes mais experientes do quadro da entidade.

Roldán, de 45 anos, será auxiliado pelos compatriotas Jhon Gallego e David Fuentes, enquanto o árbitro de vídeo será David Rodríguez, também da Colômbia. O Palmeiras precisa vencer por mais de três gols de diferença para avançar à final, após a derrota por 3 a 0 sofrida em Quito, no jogo de ida.

O histórico do juiz com o clube paulista é extenso. Em 13 partidas apitadas, foram sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A única vez em que o Palmeiras perdeu com Roldán em campo foi justamente para a LDU, em 2009, também pela Libertadores, em Quito. A última atuação do árbitro em um jogo da equipe alviverde foi na goleada por 6 a 0 sobre o Bolívar, ainda na fase de grupos da atual edição.

A escolha ocorre em meio a uma sequência de partidas marcadas por reclamações da arbitragem envolvendo o time paulista. Na derrota para o Flamengo por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, a comissão técnica demonstrou forte insatisfação com as decisões em campo. Já no revés diante da LDU, as críticas foram mais contidas, ofuscadas pelo desempenho abaixo do esperado, principalmente no primeiro tempo.

Para o outro duelo da semifinal, entre Flamengo e Racing, a entidade designou o chileno Piero Maza como árbitro principal. Ele será auxiliado pelos compatriotas Claudio Urrutia e José Retamal, com Juan Lara responsável pelo VAR.

O Flamengo venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal, e agora joga por um empate na quarta-feira, às 21h30, no El Cilindro, em Avellaneda, para garantir vaga na decisão da Libertadores

futebol

Conmebol

Palmeiras

Esportes
