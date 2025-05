Conmebol define a data para sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol definiu a data para o sorteio das partidas válidas pela fase de oitavas de final da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. A entidade que comanda o futebol da América do Sul vai realizar o evento no dia 2 de junho em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, a partir das 12h (horário de Brasília).

A etapa de grupos das duas competições está em sua quinta rodada, restando um compromisso para que esta fase inicial seja concluída. Na Libertadores, apenas Palmeiras e São Paulo, entre os times brasileiros, garantiram a classificação por antecipação.

Entre os outros participantes nacionais na disputa, Flamengo, Botafogo, Bahia, Fortaleza e Internacional ainda dependem da sexta jornada para confirmar a permanência no principal torneio continental da América do Sul.

Com 15 pontos em cinco jogos realizados, o Palmeiras lidera o Grupo G e ostenta a melhor campanha geral até aqui. Já o São Paulo (também primeiro de sua chave), venceu três partidas, acumulou dois empates e apresenta um aproveitamento de 73%.

A última rodada das duas competições será disputada entre os dias 27, 28 e 29 de maio. A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Já a decisão da Sul-Americana acontece uma semana antes (22 de novembro), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.