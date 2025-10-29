Conmebol confirma final da Copa Sul-Americana com o Atlético-MG para o Defensores del Chaco Com a vaga confirmada após 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle na Arena MRV, em Belo Horizonte, na terça-feira, o Atlético agora aguarda seu oponente Estadão Conteúdo 29.10.25 17h23 O brasileiro Atlético-MG busca o título inédito (Imagem/Reprodução Instagram (@atletico)) Principal estádio do Paraguai, o estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção, foi o palco escolhido pela Conmebol para a decisão da Copa Sul-Americana, dia 22 de novembro, com o brasileiro Atlético-MG atrás do título inédito. Antes definida para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a decisão da segunda competição de clubes mais importante da América do Sul só mudou de data em setembro, para Assunção, mesmo assim com o palco decisivo definido. A classificação do Atlético-MG, que promete levar um alto número de torcedores para Assunção, fez a entidade definir a casa da seleção paraguaia para a final contra quem passar de Universidad de Chile e Lanús - empataram por 2 a 2 no Chile e se encaram nesta quinta-feira. O estádio Nueva Olla, também em Assunção, e com capacidade para 32 mil torcedores, seria outra possibilidade para a partida, mas está de sobreaviso e pode receber a decisão da Libertadores, uma semana mais tarde, caso a capital Lima seja vetada por causa do estado de emergência. O Brasil também gostaria de sediar a final e coloca o Mané Garrincha como opção. Com a vaga confirmada após 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle na Arena MRV, em Belo Horizonte, na terça-feira, o Atlético agora aguarda seu oponente. E pode ser uma final com forte sentimento para o técnico Jorge Sampaoli caso a Universidad de Chile se garanta. O comandante mineiro foi campeão com a equipe na edição de 2011, superando a LDU na decisão - na época eram jogos de ida e volta no País das equipes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Atlético-MG final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada 29.10.25 18h35 Futebol Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro 29.10.25 17h04 SÉRIE B Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A 29.10.25 16h24 De Ananindeua para o mundo Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte 29.10.25 13h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 expectativa Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. 29.10.25 13h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46