Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Conmebol confirma final da Copa Sul-Americana com o Atlético-MG para o Defensores del Chaco

Com a vaga confirmada após 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle na Arena MRV, em Belo Horizonte, na terça-feira, o Atlético agora aguarda seu oponente

Estadão Conteúdo
fonte

O brasileiro Atlético-MG busca o título inédito (Imagem/Reprodução Instagram (@atletico))

Principal estádio do Paraguai, o estádio Defensores del Chaco, na capital Assunção, foi o palco escolhido pela Conmebol para a decisão da Copa Sul-Americana, dia 22 de novembro, com o brasileiro Atlético-MG atrás do título inédito.

Antes definida para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a decisão da segunda competição de clubes mais importante da América do Sul só mudou de data em setembro, para Assunção, mesmo assim com o palco decisivo definido.

A classificação do Atlético-MG, que promete levar um alto número de torcedores para Assunção, fez a entidade definir a casa da seleção paraguaia para a final contra quem passar de Universidad de Chile e Lanús - empataram por 2 a 2 no Chile e se encaram nesta quinta-feira.

O estádio Nueva Olla, também em Assunção, e com capacidade para 32 mil torcedores, seria outra possibilidade para a partida, mas está de sobreaviso e pode receber a decisão da Libertadores, uma semana mais tarde, caso a capital Lima seja vetada por causa do estado de emergência. O Brasil também gostaria de sediar a final e coloca o Mané Garrincha como opção.

Com a vaga confirmada após 3 a 1 sobre o Independiente Del Valle na Arena MRV, em Belo Horizonte, na terça-feira, o Atlético agora aguarda seu oponente. E pode ser uma final com forte sentimento para o técnico Jorge Sampaoli caso a Universidad de Chile se garanta. O comandante mineiro foi campeão com a equipe na edição de 2011, superando a LDU na decisão - na época eram jogos de ida e volta no País das equipes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Atlético-MG

final

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos

Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada

29.10.25 18h35

Futebol

Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B

É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro

29.10.25 17h04

SÉRIE B

Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense

Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A

29.10.25 16h24

De Ananindeua para o mundo

Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial

Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte

29.10.25 13h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

expectativa

Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid

Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue.

29.10.25 13h58

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira

29.10.25 7h00

DIAS HISTÓRICOS

Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém

Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém

28.10.25 22h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda