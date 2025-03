Confusão marca semifinal entre Juventude e Grêmio no Gauchão

A semifinal do Campeonato Gaúcho entre Juventude e Grêmio, realizada na tarde deste sábado (1º), foi marcada por uma grande confusão nos minutos finais da partida.

O tumulto começou logo após o gol do Tricolor, marcado por Gustavo Martins com uma bela bicicleta nos acréscimos do segundo tempo. A jogada, que diminuiu a vantagem do Juventude, acirrou os ânimos dentro de campo, resultando em empurrões e discussões entre jogadores e membros da comissão técnica de ambos os times.

Em meio à confusão, o técnico gremista Gustavo Quinteros acabou atingindo o rosto de Ênio, jogador do Juventude, com um empurrão. Apesar de se desculpar logo em seguida, o treinador foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. Além dele, o zagueiro Reginaldo, do Juventude, também recebeu cartão vermelho.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Quatro partidas definem rebaixados e classificados na última rodada do Parazão; veja confrontos]]

Após a situação ser controlada, a partida seguiu para os pênaltis, onde a decisão da vaga foi definida. Nas penalidades, o Tricolor gaúcho converteu 3 cobranças e venceu por 3 a 2 o time de Caxias, confirmando a vaga na final do Gauchão. O time agora espera por Internacional ou Caxias, que se enfrentam ainda neste sábado, às 21h30.