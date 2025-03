Palmeiras 'solta a carta' e anuncia contratação do 'Tigrinho' Vitor Roque

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Vitor Roque junto ao Barcelona (Espanha). A contratação do jogador de 20 anos, que vinha atuando pelo Bétis (Espanha), é a mais cara já feita por uma equipe de futebol do Brasil, por cerca de R$ 154 milhões.

“Estou muito orgulhoso por fazer parte da família Palmeiras. Foram dias tensos, de muita ansiedade para mim e para minha família, mas, felizmente, deu tudo certo no final. É uma honra vestir a camisa do maior campeão do Brasil”, disse o jovem natural de Timóteo, interior de Minas Gerais, que firmou contrato com o Palmeiras por cinco temporadas, até dezembro de 2029.

Vitor Roque acumula convocações para as seleções sub-20 e sub-23 do Brasil. Em 2023 ele foi chamado pela primeira vez para defender a seleção principal, participando do amistoso contra o Marrocos.

O atacante é o sexto reforço do Verdão para 2025. Antes dele chegaram os zagueiros Bruno Fuchs (Atlético-MG) e Micael (Houston Dynamo-EUA), o meio-campista Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN) e os atacantes Paulinho (Atlético-MG) e Facundo Torres (Orlando City-EUA).