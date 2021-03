Confira os resultados do sorteio da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. As partidas da primeira fase serão disputadas entre os dias 10 e 17 de março em jogo único. Abaixo, confira os resultados e como foi feito o sorteio.

80 equipes foram divididas em oito potes. O mando de campo pertencerá aos clubes com pior ranking da CBF, separados nos portes E, F, G e H. Já os visitantes terão a vantagem do empate.

CONFIRA COMO FICARAM OS CONFRONTOS​Chave 1Treze-PB x América-MGPorto Velho-RO x Ferroviário-CE​Sergipe x Cuiabá​4 de julho-PI x Confiança-SE

Chave 2Moto Club-MA x Botafogo-RJ​Rio Branco-ES x ABC-RN

Guarani de Sobral-CE x CSAEsportivo-RS x Remo-PA

Chave 3Campinense-PB x Bahia​Jaraguá-GO x Manaus

Gama-DF x Ponte PretaMarília-SP x Criciúma

Chave 4 ​Boavista-RJ x Goiás​Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí​Cascavel-PR x Figueirense

Chave 5Juazeirense-BA x Sport​Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS​Atlético-BA x Vila Nova-GO

Chave 6​Galvez-AC x Atlético-GOSanta Cruz-RS x Joinville-SC

Águia Negra-MS x Vitória-BA​Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA

Chave 7Salgueiro-PE x Corinthians​Retrô-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-ALMadureira-RJ x Paysandu-PA

Chave 8Caldense-MG x Vasco da Gama-RJ​Nova Mutum-MT x Tombense-MG

Cianorte-PR x Paraná​Ypiringa-AP x Santa Cruz-PE

Chave 9Caxias-RS x Fortaleza-CEPeñarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Bragantino-SPUberlândia-MG x Luverdense-MT​Chave 10​São Raimundo-RR x Cruzeiro-MGReal Brasília-DF x América-RN

União Rondonópolis-MT x Coritiba-PRJuventude-MA x Operário-PR

COMO FUNCIONOU O SORTEIRO?

Clubes do pote A x pote EClubes do pote B x pote FClubes do pote C x pote GClubes do pote D x pote H

Os clubes que antes entravam direto nas oitavas de final, agora começam na terceira fase. Assim, os oito times classificados para a Libertadores, o campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa Verde estreiam na terceira fase.

VEJA EM QUE POTE ESTAVA CADA TIME

Pote A: América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Sport e Vasco.

Pote B: Avaí, Coritiba, CRB, CSA, Cuiabá, Juventude, Paraná, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vitória.

Pote C: Confiança, Criciúma, Figueirense, Luverdense, Operário-PR, Paysandu, Remo, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vila Nova.

Pote D: ABC, América-RN, Atlético-AC, Brusque, Ferroviário, Joinville, Manaus, Tombense, Volta Redonda e Ypiringa-RS.

Pote E: Boavista, Caldense, Campinense, Caxias, Salgueiro, Galvez, Juazeirense, Moto Clube, São Raimundo-RR e Treze-PB.

Pote F: Águia Negra, Cianorte, Gama, Guarany de Sobra, Goianésia-GO, Mirassol, Murici, Palmas, Sergipe e União Rondonópolis.

Pote G: 4 de julho-PI, Atlético de Alagoinhas-BA, Esportivo-RS, FC Cascavel, Juventude-MA, Madureira, Marília, Rio Branco-ES, Uberlândia e Ypirnga-AP.

Pote H: Castanhal-PA, Santa Cruz-RS, Jaraguá-GO, Nova Mutum-MT, Peñarol-AM, Picos, Porto Velho, Real Brasília, Retrô e Rio Branco-ES.