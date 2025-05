Confira os possíveis confrontos das oitavas da Libertadores e os playoffs da Sul-Americana

A fase de grupos das competições continentais chegou ao fim nesta quinta-feira. A Libertadores já conhece os 16 clubes nas oitavas de final. Enquanto a Copa Sul-Americana confirmou os oito primeiros times que avançam diretamente às oitavas e os duelos de playoffs.

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Libertadores será realizado na próxima segunda-feira, às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os classificados serão divididos em dois potes: no pote 1 estarão os líderes dos grupos, e no pote 2, os segundos colocados.

Não há restrições para os cruzamentos, podendo ocorrer confrontos entre equipes do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Flamengo, Botafogo e Fortaleza são os representantes brasileiros. Inclusive, alguns duelos podem acontecer entre eles, como um possível confronto entre Palmeiras e Flamengo.

Na Copa Sul-Americana, oito times avançaram diretamente para as oitavas de final, entre eles o Fluminense, enquanto os demais serão definidos por meio de um playoff entre os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana e os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Bahia são os brasileiros nos playoffs. De acordo com o regulamento, o melhor segundo colocado da Sul-Americana enfrentará o pior terceiro da Libertadores, e assim por diante.

LIBERTADORES Pote 1: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Estudiantes, Racing, River Plate, Vélez Sarsfield e LDU. Pote 2: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Peñarol, Libertad, Cerro Porteño e Universitario-PER.

A divisão dos potes pode reservar encontros empolgantes para os times brasileiros, como um possível confronto entre Palmeiras e Flamengo. As duas equipes são líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro e se enfrentaram no último final de semana. O time carioca venceu por 2 a 0, fora de casa, no Allianz Parque. Principais vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, paulistas e cariocas protagonizam uma rivalidade intensa e em crescimento.

Outros duelos marcantes também podem agitar a disputa, como Palmeiras contra Botafogo, reeditando a briga ponto a ponto pelo título do Brasileirão do ano passado, que terminou com a conquista botafoguense. Confrontos como São Paulo e Botafogo, Internacional e Botafogo, São Paulo e Flamengo, e Internacional e Flamengo também estão entre as possíveis combinações. Variações envolvendo o Fortaleza também são viáveis. Por outro lado, o sorteio pode render partidas de menor apelo, como LDU e Universitario-PER.

A competição será paralisada durante a realização do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre os meses de junho e julho. Os jogos de ida das oitavas de final estão marcados para os dias 12, 13 e 14 de agosto. As partidas de volta acontecerão na semana seguinte, nos dias 19, 20 e 21.

COPA SUL-AMERICANA Primeiros colocados: Fluminense, Independiente, Cienciano, Universidad Católica de Quito, Huracán, Mushuc Runa, Lanús e Godoy Cruz. Segundos colocados: Vasco, Grêmio, Atlético-MG, Guaraní do Paraguai, Cerro Largo-URU, América de Cali, Once Caldas e Palestino. Terceiros na Libertadores: Bahia, Universidad de Chile, Independiente del Valle, Central Córdoba-ARG, Alianza Lima, Bolívar, Bulo Bulo-BOL e Bucaramanga.

Apenas os oito primeiros colocados já estão classificados diretamente para as oitavas de final. Agora, as equipes aguardam a definição dos confrontos dos playoffs, que serão disputados entre os segundos colocados de cada chave e os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Esses duelos definem os outros oito times que avançam às oitavas.

Os jogos mais empolgantes dos playoffs prometem grandes emoções, principalmente os dos times brasileiros. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, enfrenta o sempre indigesto Independiente del Valle. O Bahia, eliminado da Libertadores, confronta o América de Cali. Já o Grêmio, melhor entre os segundos colocados, enfrenta o Alianza Lima. Por sua vez, o Atlético-MG duela contra o Bucaramanga. O único que decide fora de casa é o Bahia.

As partidas dos playoffs acontecem nas semanas de 15 e 22 de julho, enquanto as oitavas de final estão marcadas para as semanas de 13 e 20 de agosto.

CONFIRA TODOS OS CONFRONTOS DOS PLAYOFFS: Grêmio x Alianza Lima Once Caldas x Bulo Bulo Atlético-MG x Bucaramanga Palestino x Bolívar América de Cali x Bahia Vasco x Independiente del Valle Guaraní do Paraguai x Universidad de Chile Cerro Largo x Central Córdoba