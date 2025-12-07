Confira lista de campeões mundiais de Fórmula 1 atualizada após título de Norris Estadão Conteúdo 07.12.25 15h27 Lando Norris conquistou neste domingo seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O britânico de 26 anos superou os concorrentes Oscar Piastri e Max Verstappen para faturar o troféu mais desejado do automobilismo. O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda. Veja a seguir a lista atualizada de campeões mundiais: LISTA DOS CAMPEÕES MUNDIAIS DE F1 ATUALIZADA Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993) Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013) Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024) Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966) Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973) Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984) Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987) Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991) Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953) Jim Clark - 2 (1963 e 1965) Graham Hill - 2 (1962 e 1968) Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974) Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999) Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006) Lando Norris (2025) Nino Farina - 1 (1950) Mike Hawthorn - 1 (1958) Phil Hill - 1 (1961) John Surtees - 1 (1964) Denny Hulme - 1 (1967) Jochen Rindt - 1 (1970) James Hunt - 1 (1976) Mario Andretti - 1 (1978) Jody Scheckter - 1 (1979) Alan Jones - 1 (1980) Keke Rosberg - 1 (1982) Nigel Mansell - 1 (1992) Damon Hill - 1 (1996) Jacques Villeneuve - 1 (1997) Kimi Räikkönen - 1 (2007) Jenson Button - 1 (2009) Nico Rosberg - 1 (2016) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 títulos campeões mundiais Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Mundial de Vôlei em Belém: técnico e atleta destacam expectativas e o legado para o vôlei paraense Competição ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro no Mangueirinho 07.12.25 9h00 FUTEBOL Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 07.12.25 8h00 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00