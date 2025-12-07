Confira lista de campeões mundiais de Fórmula 1 atualizada após título de Norris

Lando Norris conquistou neste domingo seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O britânico de 26 anos superou os concorrentes Oscar Piastri e Max Verstappen para faturar o troféu mais desejado do automobilismo. O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda. Veja a seguir a lista atualizada de campeões mundiais:

LISTA DOS CAMPEÕES MUNDIAIS DE F1 ATUALIZADA

Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020) Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957) Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993) Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013) Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024) Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966) Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973) Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984) Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987) Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991) Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953) Jim Clark - 2 (1963 e 1965) Graham Hill - 2 (1962 e 1968) Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974) Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999) Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006) Lando Norris (2025) Nino Farina - 1 (1950) Mike Hawthorn - 1 (1958) Phil Hill - 1 (1961) John Surtees - 1 (1964) Denny Hulme - 1 (1967) Jochen Rindt - 1 (1970) James Hunt - 1 (1976) Mario Andretti - 1 (1978) Jody Scheckter - 1 (1979) Alan Jones - 1 (1980) Keke Rosberg - 1 (1982) Nigel Mansell - 1 (1992) Damon Hill - 1 (1996) Jacques Villeneuve - 1 (1997) Kimi Räikkönen - 1 (2007) Jenson Button - 1 (2009) Nico Rosberg - 1 (2016)