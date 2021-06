Confira a nova camisa do Real Madrid para a temporada 21/22

O Real Madrid anunciou a nova camisa para a temporada 2021/2022 nesta terça-feira. O fardamento volta a ganhar detalhes em azul assim como era em 2017/2018. Este ano, por sinal, foi o último em que o clube merengue conquistou um título de Champions League.

Além do azul, o laranja voltou a aparecer no uniforme com mais destaque. A tonalidade ganha espaço na gola, como o Real Madrid também utilizou em 2013/2014. Segundo o clube, o novo manto "reflete o espírito e sentido de união" da equipe.

> Veja a tabela da EurocopaA camisa também possui desenhos na parte branca para simbolizar a comunidade madridista. As espirais são inspiradas na Fonte de Cibeles, um dos locais em que os torcedores merengues comemoram os títulos da equipe na capital espanhola.

Azul e laranja voltam a aparecer no novo manto (Adidas)

Uniforme tem detalhes em espirais (Adidas)