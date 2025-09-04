Competições de ciclismo se tornam alvos de protestos contra Israel e assustam atletas Estadão Conteúdo 04.09.25 10h53 Os protestos contra Israel, em razão da guerra em Gaza, alcançaram os esportes e o ciclismo vem se tornando alvo de protestos frequentes nas últimas semanas. Na quarta, a Volta da Espanha viveu momento tenso quando manifestantes pró-Palestina tentaram invadir a linha de chegada em meio à velocidade de centenas de atletas, em Bilbao. Os manifestantes pareciam ter como alvo os ciclistas da equipe Israel Premier Tech. Alguns tentaram invadir a estrada quando os ciclistas da equipe israelense passaram na frente deles, levando os organizadores e a equipe de segurança a correrem para tentar contê-los atrás das cercas de segurança. A polícia foi chamada para conter os manifestantes, muitos dos quais carregavam bandeiras da Palestina e cartazes pró-Palestina. Em meio ao protesto, os organizadores precisaram encerrar mais cedo a etapa do dia quando ainda faltavam cerca de 10 quilômetros de um trajeto total de 157,4 quilômetros. "Devido a alguns incidentes na linha de chegada, decidimos cronometrar o tempo a 3 quilômetros antes da linha. Não teremos um vencedor da etapa. Daremos os pontos para a classificação de montanha e o sprint intermediário, mas não na linha de chegada", informou a Volta da Espanha. O início da etapa também foi interrompido por manifestantes que forçaram os organizadores da corrida a pausar o pelotão por alguns minutos. A polícia parecia ter a multidão sob controle na chegada, formando uma linha para impedir que os manifestantes ultrapassassem as cercas de segurança, mas os organizadores decidiram que era mais seguro impedir que os ciclistas chegassem até aquele ponto. Outro protesto já havia acontecido na tradicional Volta da França, em julho. Um homem que protestava contra a participação da Israel Premier Tech invadiu a pista enquanto os líderes corriam para a linha de chegada. Um segurança correu e deteve o homem. A equipe já havia enfrentado protestos por causa de sua associação com Israel, que matou 63.633 palestinos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A guerra foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas em 7 de outubro de 2023. ISRAEL PREMIER TECH DIZ ESTAR "COMPROMETIDA EM CONTINUAR NA CORRIDA' O diretor técnico da corrida, Kiko Garcia, disse à rádio espanhola SER que havia risco de mais protestos se a equipe israelense permanecesse na corrida. "Todos precisam tentar encontrar uma solução", disse Garcia, "que para mim, neste momento, é que a equipe israelense perceba que estar aqui não ajuda na segurança de todos os outros. Mas não podemos tomar essa decisão, a equipe tem que tomá-la". A Israel Premier Tech, no entanto, disse em um comunicado na quarta-feira à noite que "continua comprometida em continuar na corrida" na Volta da Espanha. ""Qualquer outra linha de ação cria um precedente perigoso no esporte do ciclismo - não apenas para a Israel Premier Tech, mas para todas as equipes", disse. A Israel Premier Tech afirmou que respeita o direito de protestar "desde que esses protestos permaneçam pacíficos e não comprometam a segurança do pelotão". "No entanto, o comportamento dos manifestantes em Bilbao hoje não foi apenas perigoso, mas contraproducente para sua causa e privou os fãs bascos de ciclismo, alguns dos melhores fãs de ciclismo do mundo, da chegada da etapa que eles merecem" disse o comunicado da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ciclismo protestos Volta da Espanha Israel Palestina protestos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo e Paysandu ainda não venceram quando atuaram no mesmo dia pela Série B; confira Dupla Re-Pa entra em campo nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada da Segundona 04.09.25 12h21 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53 Futebol Sete, o número tão festejado, vira desafio 04.09.25 10h07 SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 Futebol Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 04.09.25 10h12