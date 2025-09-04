Competições de ciclismo se tornam alvos de protestos contra Israel e assustam atletas

Os protestos contra Israel, em razão da guerra em Gaza, alcançaram os esportes e o ciclismo vem se tornando alvo de protestos frequentes nas últimas semanas. Na quarta, a Volta da Espanha viveu momento tenso quando manifestantes pró-Palestina tentaram invadir a linha de chegada em meio à velocidade de centenas de atletas, em Bilbao.

Os manifestantes pareciam ter como alvo os ciclistas da equipe Israel Premier Tech. Alguns tentaram invadir a estrada quando os ciclistas da equipe israelense passaram na frente deles, levando os organizadores e a equipe de segurança a correrem para tentar contê-los atrás das cercas de segurança.

A polícia foi chamada para conter os manifestantes, muitos dos quais carregavam bandeiras da Palestina e cartazes pró-Palestina.

Em meio ao protesto, os organizadores precisaram encerrar mais cedo a etapa do dia quando ainda faltavam cerca de 10 quilômetros de um trajeto total de 157,4 quilômetros. "Devido a alguns incidentes na linha de chegada, decidimos cronometrar o tempo a 3 quilômetros antes da linha. Não teremos um vencedor da etapa. Daremos os pontos para a classificação de montanha e o sprint intermediário, mas não na linha de chegada", informou a Volta da Espanha.

O início da etapa também foi interrompido por manifestantes que forçaram os organizadores da corrida a pausar o pelotão por alguns minutos. A polícia parecia ter a multidão sob controle na chegada, formando uma linha para impedir que os manifestantes ultrapassassem as cercas de segurança, mas os organizadores decidiram que era mais seguro impedir que os ciclistas chegassem até aquele ponto.

Outro protesto já havia acontecido na tradicional Volta da França, em julho. Um homem que protestava contra a participação da Israel Premier Tech invadiu a pista enquanto os líderes corriam para a linha de chegada. Um segurança correu e deteve o homem. A equipe já havia enfrentado protestos por causa de sua associação com Israel, que matou 63.633 palestinos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. A guerra foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas em 7 de outubro de 2023.

ISRAEL PREMIER TECH DIZ ESTAR "COMPROMETIDA EM CONTINUAR NA CORRIDA' O diretor técnico da corrida, Kiko Garcia, disse à rádio espanhola SER que havia risco de mais protestos se a equipe israelense permanecesse na corrida. "Todos precisam tentar encontrar uma solução", disse Garcia, "que para mim, neste momento, é que a equipe israelense perceba que estar aqui não ajuda na segurança de todos os outros. Mas não podemos tomar essa decisão, a equipe tem que tomá-la".

A Israel Premier Tech, no entanto, disse em um comunicado na quarta-feira à noite que "continua comprometida em continuar na corrida" na Volta da Espanha. ""Qualquer outra linha de ação cria um precedente perigoso no esporte do ciclismo - não apenas para a Israel Premier Tech, mas para todas as equipes", disse.

A Israel Premier Tech afirmou que respeita o direito de protestar "desde que esses protestos permaneçam pacíficos e não comprometam a segurança do pelotão". "No entanto, o comportamento dos manifestantes em Bilbao hoje não foi apenas perigoso, mas contraproducente para sua causa e privou os fãs bascos de ciclismo, alguns dos melhores fãs de ciclismo do mundo, da chegada da etapa que eles merecem" disse o comunicado da equipe.