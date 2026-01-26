Capa Jornal Amazônia
Como Lucas Paquetá pode se encaixar no Flamengo de Filipe Luís?

Estadão Conteúdo

O Flamengo segue ativo no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a nova temporada. E a diretoria da equipe carioca está próxima da contratação do meia Lucas Paquetá, jogador do West Ham que é formado nas categorias de base do Rubro-Negro.

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá subiu para a equipe principal em 2016. Dois anos mais tarde, ele foi negociado com o Milan. Após passar pelo Lyon, o brasileiro chegou no futebol inglês em 2022.

Além disso, o meia de 28 anos possui diversas convocações para a seleção brasileira. Ele esteve presente na Copa do Mundo de 2022, em três edições de Copa América e já acumula 61 partidas pelo Brasil.

ENCAIXE DE LUCAS PAQUETÁ NO TIME DE FILIPE LUÍS O técnico Filipe Luís, campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado, finalizou a temporada com o segundo lugar na Copa Intercontinental da Fifa. Naquela decisão contra o PSG, o treinador escalou um meio-campo com Jorginho e Erick Pulgar à frente da defesa e o uruguaio Arrascaeta na armação da equipe.

Com a chegada de Lucas Paquetá, o reforço poderia atuar ao lado de Jorginho, dividindo a função de armar o time com Arrascaeta. O meia atuaria como um camisa 8 que chega bastante na área, podendo também abrir as jogadas pelo lado de campo e tabelar com os pontas.

Outra opção seria Paquetá jogar como um meia aberto pela esquerda, posição hoje ocupada pelo colombiano Jorge Carrascal. Na atual temporada europeia, Lucas possui quatro gols e uma assistência em 18 jogos disputados.

Provável time titular do Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Jorge Carrascal e Pedro.

.
